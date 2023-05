Un centre aquatique à Pacé près de Rennes en 2025

Un serpent de mer

Une piscine intercommunale au nord de Rennes, ça fait plus de vingt ans qu’il en est question. Au début des années 2000, dix communes envisageaient d’en implanter une à Montgermont. Mais après plusieurs années de tractations, Saint-Grégoire décide de construire seul son propre équipement . Et en 2015, le projet Montgermont est abandonné. C’est donc finalement à Pacé et avec seulement six communes que le dossier verra le jour à l’été 2025.

ⓘ Publicité

Plus qu’une piscine, c’est un centre aquatique intercommunal qui va sortir de terre à partir de juin (premiers travaux de terrassement), dans la Zone des Touches à Pacé. Le centre comptera un bassin de cinq couloirs de nage de 25 mètres, deux bassins plus ludiques avec notamment un toboggan, et un espace jacuzzi-hammam-fitness. Le bâtiment sera bleu d’extérieur, recouvert d’une tôle perforée reproduisant les mouvants de l’eau.

Les espaces ludiques notamment avec un toboggan vus de l'extérieur et le bassin principal de 25 mètres avec 5 couloirs de nage. - Sivu Aqua Ouest

Coût : 11 millions d’euros

Le centre aquatique, qui coûtera 11 millions d’euros, est financé, en partie par des subventions, et par les six communes qui participent (La Chapelle-Thouarault, Chavagne, Cintré, L’Hermitage, Pacé et Le Verger), selon des clefs de répartition qui prennent en compte le potentiel fiscal ou la distance par rapport à l’équipement.

Si cette piscine de Pacé est destinée en priorité à l’apprentissage de la nage pour les scolaires, elle n’en sera pas moins un équipement sportif et de loisirs pour la population. « Ça permet de rentrer des recettes », explique Hervé Depouez, le Maire de Pacé et président du SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) Aqua Ouest qui conduit le projet. « Parce qu’on sait très bien que ce type d’équipement est relativement couteux. Il faut donc limiter le déficit d’exploitation ». Une exploitation qui sera confiée à un partenaire privé sous la forme d’une délégation de service public.