Un centre d'hébergement d'urgence ouvert à Avignon pour faire face au froid

Suite au plan "grand froid" déclenché par le préfet de Vaucluse, un centre d'hébergement provisoire a été ouvert au gymnase Aubanel d'Avignon afin d'héberger les SDF.

Vendredi 06 janvier, la chute des températures a obligé Bernard Gonzalez, le préfet de Vaucluse, à déclencher le plan "grand froid" dans le département. C'est ainsi qu'à Avignon, un centre d'hébergement provisoire a ouvert ses portes au 14 rue de la Palapharnerie à Avignon. Le gymnase situé à cette adresse fait donc office de refuge contre le froid pour les sans-abris de la ville.

La Croix Rouge est à la manœuvre. En quelques minutes, l'association a installé des lits, du matériel sanitaire ainsi qu'une "zone café". Mais les bénévoles n'offrent pas seulement un lit ou des boissons chaudes aux sans-abris, ils leur transmettent également un peu de chaleur humaine. C'est la philosophie de la Croix Rouge selon Romuald Fargier, le responsable de l'urgence et du secourisme au sein de l'association en Vaucluse:

Au départ, évidemment, c'est une mise à l'abri. Mais si quand ils viennent nous voir, on n'en profite pas pour qu'ils prennent une bonne douche ou pour qu'ils aient un moment de réconfort, ce serait dommage et on enlèverait ainsi le côté humain de la Croix Rouge.