Un centre d'innovation pour l'avion du futur sera lancé sur le site de Daher à Tarbes

C'est une éclaircie dans le paysage aéronautique de notre région : le groupe Daher à Tarbes, anciennement Socata (rachat en 2008), annonce ce vendredi 10 septembre 2021, la création d'un centre d'innovation pour l'avion de demain. Deux autres sites verront le jour, à Nantes et à Toulouse. C'est évidemment une bonne nouvelle pour la filière et pour le territoire parce que cela va permettre de créer "une cinquantaine d'emplois", selon le maire de la ville Gérard Trémège. Actuellement, le site Daher à Tarbes compte 1.500 salariés sur les 9.000 sur l'ensemble du groupe.

Cette création d'un centre d'innovation va contribuer "à sauver des emplois dans la filière aéronautique" selon Yoan Ziane, du syndicat CFDT chez Daher. C'est dans ce centre que sera pensé l'avion du futur, un avion qui pollue moins. Ça va impliquer de gros investissements pour la recherche de matériaux les plus légers et les plus solides possibles. Pour le site de Daher à Tarbes, c'est la possibilité de jouer sa partition sur le plan mondial dans cette course à l'avion vert. Cette annonce fait d'autant plus de bien qu'elle intervient dans un contexte morose pour l'aéronautique : l'année dernière, le groupe avait perdu 30% de son chiffre d'affaires. L'heure est donc à la reprise, cette année le site vend 50 avions (tous modèles confondus), et il y aurait déjà 60 ventes prévues pour l'année prochaine. Le lancement du centre d'innovation est prévu pour le courant de l'année 2022.