Un centre de santé polyvalent ouvre en août au centre commercial Quartier Libre de Lescar

Allez chez le médecin tout en faisant ses courses au centre commercial Quartier Libre à Lescar, ce sera possible dès le mois d'août. Un centre de santé polyvalent SoMeD va ouvrir à la place de l’ancienne cantine. Une "minie clinique de jour" qui s'étendra sur 1100 m2 et accueillera, à terme, une vingtaine de praticiens.

"Une mini-clinique de jour"

Le centre de santé disposera de 13 cabinets médicaux et pour servir à des médecins généralistes, gynécologues, cardiologues, pédiatres et O.R.L. Il sera équipé de huit cabinets dentaires et de deux salles de médecine esthétiques. D'un service de radiologie, d'échographie et de mammographie. Mais tout n'ouvrira pas en même temps, les recrutements sont en cours explique Ronan Grivaz, le DRH du groupe SoMeD Santé qui voit cet établissement comme “une mini- clinique de jour”.

Pour le moment, trois médecins généralistes et deux chirurgiens-dentistes ont signé. Un infirmier arrivera également au mois de septembre. “Il y aura une montée en puissance progressive”, assure le directeur.