Un centre équestre du Calvados obligé de lancer cagnotte en ligne pour survivre

Antoine Herpin a ouvert le centre équestre La Cour Anteol à Saint-Pierre-la-Vieille, près de Condé en Normandie, en 2009. La structure compte quinze chevaux et dix poneys. "Actuellement, il n'y a plus que l'argent des pensions pour chevaux qui rentre" explique-t-il. Pour le reste, tout est l'arrêt depuis le confinement. Et même depuis la semaine précédente puisque le centre travaille beaucoup avec du public en situation de handicap, "et que le confinement avait été décidé huit jours plus tôt pour ces personnes".

Appel à la solidarité pour passer ce cap difficile "le moins mal possible"

Antoine Herpin continue de nourrir et soigner les équidés du centre. "La chance, c'est qu'ils vivent à l'année dans les prés en troupeau, ils ont donc l'habitude, et pour l'instant l'herbe ne manque pas". Mais il s'inquiète pour l'hiver. "La saison démarre normalement mi mars pour s'achever en septembre. Ça nous permet de renflouer les caisses". La ça ne sera pas possible car il ne peut proposer aucun cours ou randonnée ni louer aucun hébergement.

Il bénéficie pour l'heure d'un report de charges de trois mois et a monté un dossier d'aide auprès de l'Etat. Mais ce n'est pas suffisant. "Je me suis donc résolu à lancer une cagnotte en ligne, même si c'est comme faire la manche..." avoue-t-il. Mais il ne voyait pas d'autre solution. "Ça me gêne de lancer cet appel mais c'est pour passer le moins mal possible ce cap difficile, y survivre et repartir de plus belle". Et il remercie chaleureusement ceux qui ont déjà participé. La cagnotte est à retrouver leetchi.com/c/la-cour-anteol.

Numéro vert gratuit mis en place pour aider la filière équine normande

Le conseil des chevaux de Normandie a mis en place un numéro vert gratuit destiné aux professionnels pour les accompagner dans leurs démarches, faire remonter leurs problématiques et les informer sur les mesures d’aides mises en place. Il s'agit du 02 79 93 00 10. Service gratuit accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.