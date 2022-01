Un centre itinérant des Restos du cœur pour le nord-est du Béarn

Les Restos du cœur comptent 12 centres dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour autant, il n'y en avait pas pour la zone nord-est du Béarn. À partir du 26 janvier, un centre itinérant compte aller vers les plus démunis à Lembeye, Montaner, Morlaàs et Pontacq.

Les Restos du cœur sont itinérants en Béarn ! C'est une nouveauté à partir du mercredi 26 janvier. L'association a prévu d'aller dans les campagnes du nord-est du Béarn pour aider les plus démunis. Vous pouvez vous inscrire pour bénéficier de l'aide alimentaire, des repas gratuits en fonction de vos revenus. L'idée est de pallier des manques dans ces zones blanches.

Ce sont les secteurs où les Restos du cœur ne sont pas implantés. Les communes ciblées sont : Lembeye, Montaner, Morlaàs, Pontacq et peut-être même Soumoulou et Nay. Évidemment tout cela a été discuté entre les bénévoles et les mairies qui confirment qu'il y a de la demande. Ce sont des personnes démunies qui pourront bénéficier de l'aide des Restos du cœur et qui attendent peut-être qu'on vienne vers elles, ce qui serait a priori moins le cas en ville.

Environ 25 centres itinérants en France

Pour que tout cela soit respectueux et discret, une équipe d'une dizaines de bénévoles a été constituée pour cette distribution itinérante. Il s'agit de personnes qui ne sont pas du coin pour qu'il n'y ait pas de gêne ou de crainte d'être reconnu. À partir du 26 janvier, il y aura donc cette distribution de repas pour 15 jours, toutes les deux semaines.

Didier Michel, président des Restos du cœur dans les Pyrénées-Atlantiques Copier

►►► Info pratique : inscriptions possibles le lundi 24 janvier, de 9h à 12h à la mairie de Pontacq et le mardi 2 février à la salle des associations à Morlaàs. Pour les communes de Lembeye et Montaner, il faut appeler les mairies ou les Restos du cœur au 05.59.00.04.80. Par ailleurs les Restos cherchent un nouveau responsable pour le centre de Pau (situé au 10 rue Bourbaki), avis aux candidatures !