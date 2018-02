Saint-Dié-des-Vosges, France

Un nouvel exemple de la désertification médicale dans les Vosges qui concerne, cette fois, une antenne de l'Etablissement Français du Sang (EFS) : le centre de Saint-Dié-des-Vosges, installé au sein de l'hôpital Saint-Charles depuis 1966 ! En effet, l'unique médecin part à la retraite en juillet prochain et cela fait trois mois que l'EFS lui cherche un remplaçant, en vain. Alors l'antenne, qui récolte plus de 4 500 dons chaque année, pourrait fermer d'ici l'été.

"Nous avons diffusé l'annonce auprès du Conseil de l'ordre, au sein des réseaux professionnels, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas faire plus" assure le Docteur Maryse Wagner, celle qui part justement à la retraite. "C'est dommage car c'est un _poste très intéressant notamment pour le salariat_, plus confortable que la profession libérale".

Pas d'alternative pour le don de plasma

Cela dit, il y a une alternative : les collectes mobiles. "Avec des collectes régulières, suffisamment de salles mises à disposition, nous pouvons réussir à compenser ce que nous récoltions en salle fixe" assure le Docteur Christian Gachet, directeur régional de l'Etablissement Français du Sang.

Certes, mais à l'exception du plasma dont le prélèvement est interdit en collecte mobile. "Nous collections 3 000 poches de plasma par an" regrette Chantal Schmoderer, président de l'amicale des donneurs de sang de Saint-Dié-des-Vosges. "Je vois mal les donneurs aller à Epinal ou Nancy pour le plasma". Et cette situation pourrait se reproduire bientôt dans d'autres centres des Vosges : à Epinal par exemple, le seul médecin part à la retraite dans moins de deux ans.