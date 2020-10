Un chai sur les hauteurs de Paron, pour y faire du vin et organiser des événements

Ils ont décidé de relancer la vigne dans le Sénonais et le projet avance. Les travaux du futur chai ont débuté à Paron, sur un site qui possède un des plus beaux panoramas du Sénonais.

Une vue extraordinaire sur la vallée de l'Yonne

Vue de la colline de Paron dans l'Yonne où sera implanté le futur chai du Domaine des Sénons, d'ici l'automne 2021 - Domaine des Sénons

Il faut traverser quelques mètres dans la boue de cette ancienne friche, pour atteindre le point de vue surplombant la vallée de l’Yonne. C'est la centralité du lieu par rapport aux vignes aux alentours qui a été déterminante, mais aussi la vue explique, Florian Ruscon, l'un des porteurs du projet : "là, on se trouve sur la parcelle où nous allons avoir notre futur bâtiment. C'est un bâtiment qui sera _un chai gravitaire_, où tout le processus, de la réception des raisins à la mise en fûts se fera par gravité."

"200 mètres carrés seront conscrés à l'organisation d'événements et à la réception de personnes" - Florian Ruscon

Créer des événements dans le Sénonais

Le bâtiment de 800 mètres carrés fera au total douze mètre de haut mais seul le rez-de chaussé sera visible de l’extérieur. Florian Ruscon et Marie Ruscon Duponchel ont aussi d’autres projets pour ce chai : "On aimerait organiser des événements sportifs comme des trails où on ferait tout le tour de nos vignes. Et dans le chai, on aimerait organiser _des soirées à thème_, des concerts et des conférences autour du vin."

Les caves de Paron retrouvent une raison d'être

2.500 mètres carrés de caves de craie ont été rachetés à la commune de Paron par le Domaine des Sénons pour y élever leur futur vin © Radio France - Renaud Candelier

Du vin qui sera élevé en barriques quelques dizaines de mètres plus bas, sous la roche, dans les 2.500 mètres carrés de caves inutilisées de la commune racontent les futurs vignerons. "Ce qui est super, c'est que en plein hiver comme en période de canicule, il fait toujours entre douze et treize degrés, " indique Marie Ruscon Duponchel. Son mari, Florian, apprécie de voir cette roche qui va influencer le futur vin : "on retrouve notre roche mère, qui supporte les vignes et notre terroir, _la craie qui est visible avec les veines de silex._"

Les caves de Paron ont eu des utilisations multiples, rappelle Florian Ruscon

Des caves qui elles aussi seront ouvertes au public, pour des visites et bien sûr des dégustations.