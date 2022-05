Un chantier d'insertion pour réparer l'électronique à Gouzon en Creuse

La ressourcerie creusoise La Dynamo a crée en septembre dernier un nouveau chantier d'insertion pour réparer du matériel électronique et le revendre d'occasion, grâce au soutien du plan France Relance. Un projet financé pour sa dimension écologique mais aussi sociale.

La structure, qui compte désormais dix salariés, dont huit en contrat d'insertion, est installée dans les entrepôts de la Communauté de Communes de Gouzon. Elle travaille en lien avec trois déchetteries de Creuse Confluence pour récupérer des objets électroniques déposés qui semblent réparables, allant du gros électroménager au petit jouet à pile pour enfants. Ils sont ensuite revendus à prix d'occasion à la ressourcerie de La Dynamo à Chambon-sur-Voueize.

Les salariés en insertion reçoivent une formation initiale, et s'entraident les uns les autres pour continuer à apprendre. © Radio France - Natacha Kadur

Retrouver un projet professionnel

Les huit salariés en insertion qui travaillent dans l'atelier sont des personnes éloignées de l'emploi, qui peuvent bénéficier de ce contrat pendant deux ans, le temps de se redonner confiance pour accéder à un métier qui leur plait : "Cela me permet de retrouver des habitudes de travail, alors que je n'avais pas travaillé depuis quelques années" explique Esteban, 28 ans, qui aimerait devenir chauffeur routier.

L'équipe du chantier d'insertion a reçu la visite d'Alice Malick, Sous-Préfète à la Relance en Creuse, ce vendredi. © Radio France - Natacha Kadur

Chacun d'entre eux a reçu une formation initiale de 4 mois, et continue parfois d'apprendre sur le tas, comme Florent, 23 ans : " Je n'avais jamais réparé de télévision avant. C'est plutôt satisfaisant d'un point de vue personnel , on est assez fiers du résultat. Cela nous permet de sentir que l'on sert à quelque chose." explique le jeune homme.

L'idée n'est pas d'en faire des réparateurs forcément, mais de les aider à construire un projet professionnel"

Eric Gaidatzis, encadrant technique, et l'un des deux salariés permanents de la structure, est en charge de les guider et de les accompagner : "L'idée n'est pas d'en faire des réparateurs forcément, mais de les aider à construire un projet professionnel" détaille-t-il.

La Dynamo récupère les objets dans trois déchetteries de la Communauté de Communes de Creuse Confluence. © Radio France - Natacha Kadur

C'est la raison pour laquelle Tiphaine, 36 ans, intéressée par les projets liés à l'économie circulaire, a rejoint le chantier d'insertion : "On peut faire des stages ou des formations dans des domaines qui nous intéressent, mais si cela ne nous plait pas ou que cela n'aboutit à rien de concret, on peut revenir ici. C'est quand même une sécurité financière, et psychologique aussi" explique-t-elle.

Les rémunérations des salariés en contrat d'insertion sont financés à la fois par l'État et les collectivités locales, dans le but de les accompagner vers le retour à l'emploi.

Le chantier de Gouzon se donne pour objectif d'embaucher une quinzaine de salariés en insertion d'ici un an et de s'agrandir. Le plan France Relance a permis de créer 75 emplois en insertion en Creuse depuis 2020.