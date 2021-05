Un charpentier lorrain vante son métier sur les réseaux sociaux

France Bleu met en relation les jeunes à la recherche d'un stage ou d'une alternance et les entreprises avec le challenge Jeunes d'Avenirs. La crise sanitaire complique les portes ouvertes et les rencontres avec des professionnels et certains rivalisent d'imagination pour parler de leur métier.

Et si l’on mettait en lien les entreprises et formateurs qui cherchent des candidats et des jeunes à la recherche d’un stage ou d’un contrat d’alternance ? C’est le principe du challenge Jeunes d’avenirs en partenariat avec France Bleu. Depuis le 6 avril, ce sont plus de 27 000 « matchs » , plus de 27 000 contacts entre un jeune ou une entreprise, quels que soient les métiers concernés. Objectif : atteindre 50 000 d’ici le 21 mai.

Un "influenceur charpente" ?

Avec la crise sanitaire, impossible d’organiser de portes ouvertes en présentiel ou de se rendre sur des salons d’orientation. Il faut passer au numérique et parfois emprunter des chemins détournés pour attirer des jeunes. Un exemple, Brendan Goux, formateur en charpente chez les compagnons du devoir à Jarville-la-Malgrange. Brendan ou plutôt Brendy_Carpentry, son pseudonyme sur Youtube, Instagram ou Twitch. Le jeune homme de 27 ans poste des photos et vidéos de travaux de charpente.

Il a même donné des cours à ses élèves confinés sur la plate forme Twitch, où sont retransmises des parties de jeu vidéo notamment. Une façon de dépoussiérer sa discipline :

"Dans les vidéos, on voit que c'est dans la bonne ambiance. On ne se dit pas que ça va être relou. On a envie de s'entraider, on rigole et on se rend compte que le travail est fait."

Un moyen de recruter

Certaines vidéos ont été vues plusieurs milliers de fois et Brendan a atteint son objectif, ses productions attirent des candidats :

"Une personne tous les jours ou tous les deux jours qui vient me dire qu'elle aimerait se renseigner par rapport aux compagnons. Je réponds ou j'oriente vers le site internet des compagnons."

Il reste malgré tout des places par exemple aux compagnons du devoir. Les entreprises sont à la recherche d’apprentis charpentiers :

"J'ai beaucoup de mails d'entreprises qui me demandent si j'ai des apprentis sous la main. En ce moment, il y a beaucoup de demandes. Si des jeunes sont très motivés, pourquoi pas postuler pour trouver un métier?"

Vous avez jusqu'au 21 mai pour déposer vos offres ou votre CV sur le site du challenge Jeunes d'Avenirs France Bleu.