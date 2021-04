Un chef cuisinier à l'EHPAD de Saint-Sernin

Olivier Dhingher et son équipe dans les cuisines de l'EHPAD de Saint-Sernin

Le groupe Philogéris qui gère des EHPAD a voulu donner un coup de pouce aux restaurateurs privés de clients depuis plusieurs mois. Pendant une semaine, les EHPAD du groupe ont reçu un chef pour une cuisine améliorée. C'était le cas à la bastide du mont Vinobre à Saint-Sernin.

Le pot au feu d'Olivier

Michèle une des résidentes a particulièrement apprécié le pot au feu du chef. "Des produits très simples, mais très bien cuisinés et très bien présentés" dit-elle. Le repas pour ces personnes âgées c'est un moment important dans la journée, un moment de convivialité. Il a fallu parfois le prendre en chambre au moment des confinements les plus stricts. Aujourd'hui c'est le retour à une vie normale avec le repas pris dans la salle à manger et la possibilité à nouveau de recevoir la famille pour le déjeuner.

Lorsque l'on m'a demandé, j'ai sauté sur l'occasion. Olivier Dhinger, chef du restaurant l'arbre à pain.

Olivier Dhinger a aussi vu une opportunité lorsque la directrice de l'EHPAD lui a demandé de venir concocté 60 repas par jour durant la semaine passée. Avec sa compagne et ses deux enfants il vient de s'installer à Saint-Etienne-de-Boulogne. Il était jusque-là chef dans un hôtel restaurant de Barcelone. Mais impossible pour lui d'ouvrir son restaurant. Cette opération ça lui permet de se faire connaître mais aussi de commencer à travailler avec des producteurs locaux en vue de son ouverture. Un galop d'essai en quelque sorte. Il a donc tout de suite accepté la proposition de la directrice.

Et c'est un des buts de cette opération : donner un coup de pouce aux restaurateurs.