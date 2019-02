Un chef d'entreprise mayennais en tête à tête avec les PDG d'Orange et Free

Jean-Bernard Buisson, Président de Selha Group à Renazé, rencontrera ce samedi à Paris les PDG de Free, d'Orange et de Valeo, sept minutes chacun, dans le cadre de l’événement TOP rassemblant près de 400 patrons de PME/ETI et les plus grands chefs d'entreprises français.

C'est une sorte de speed dating commercial pour Jean-Bernard Buisson, le Président de Selha Group, entreprise de Renazé qui fabrique des cartes et des ensembles électroniques pour les transports et la High-Tech. Le Mayennais va rencontrer en tête-à-tête, le PDG d'Orange (Stéphane Richard), celui de Free (Xavier Niel) et celui de Valéo (Jacques Aschenbroich). Des entretiens qui ont lieu dans le cadre de l’événement TOP, à Paris dès 9h au Palais d'Iena, organisé l'Association Française des Entreprises Privées (AFEP). Cet événement rassemble près de 400 patrons de PME/ETI venus de toute la France avec les plus grands patrons français.

Sept minutes en tête-à-tête

L'objectif pour les chefs d'entreprises sélectionnés, dont Jean-Bernard Buisson est d'échanger sur des projets concrets et l'avenir des secteurs d'activités. "J'attends des échanges sur les stratégies industrielles de ces grands groupes. Savoir comment des entreprises de taille intermédiaire comme nous entrent dans leur stratégie et peuvent contribuer à leurs croissances ? Misent-ils sur des sociétés en France et en Europe ou ailleurs ? Aujourd'hui nous travaillons indirectement pour eux avec des équipementiers mais aussi dans les Télécoms avec Nokia par exemple" explique le Président de Selha Group.

Ce dernier aura sept minutes à chaque entretiens avec Stéphane Richard, Xavier Niel Jacques Aschenbroich. Selha Group emploie 900 salariés. C'est une entreprise basée à Renazé qui possède un Chiffre d'affaires de 100 millions d'euros.

