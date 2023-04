Un chef de Bédoin en finale de la Coupe de France du burger

Un Vauclusien participe ce mercredi à la finale nationale de la Coupe de France du burger, à la porte de Versailles à Paris. Lionel Ravel, chef du restaurant The Home restaurant à Bédoin, fait partie des 25 finalistes. Il aura 25 minutes pour préparer un burger sur le thème du rock et le présenter à un jury de 20 experts.

ⓘ Publicité

Pour son burger sur le thème du rock, Lionel Ravel présentera le "Kiss'n'cheese", un burger à l'effigie du groupe Kiss avec un pain aux graines de courge et à l'ail noir, de la viande marinée aux épices, du cheddar maturé à la ciboulette et pané, du lard confit dans une sauce pomme-cannelle et des feuilles de sucrine à l'huile de cacahuètes.

En tout, 25 candidats sont en lice pour le titre de champion de France du burger. Et parmi les 20 experts du jury figure aussi un Vauclusien : Christophe Boyer, du Bao Burger de Violès, qui a remporté le concours en 2022.