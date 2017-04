Un chef étoilé vient cuisiner à l'EHPAD de Beaucourt

Le chef du restaurant étoilé le Saint Martin à Montbéliard est venu cuisiner pour les résidents de la Maison Blanche à Beaucourt, dans le cadre de l'opération "la saison des chefs".

C'est une visite peu courante qu'ont reçu les résidents de l'EHPAD de la Maison Blanche à Beaucourt dans le Territoire de Belfort : celle d'un chef étoilé, Olivier Prévôt-Carme du restaurant le Saint Martin à Montbéliard. Il est venu assister son confrère, le chef cuisinier Régis Orsat, dans le cadre d'un échange autour de l'opération "la saison des chefs", organisée par la restauration API et le prestigieux guide Gault et Millau.

"Il a fallu composer avec les différentes contraintes que je n'ai pas l'habitude d'avoir, mais l'échange a été fructueux pour tout le monde" — Olivier Prévôt-Carme, chef étoilé du restaurant Saint Martin à Montbéliard

L'opération "la saison des chefs" est en quelque sorte une manière de mettre en avant le travail des chefs dans les restaurations collectives, qu'il s'agisse des hôpitaux, des écoles, ou encore des résidences pour personnes âgées. "Les produits utilisés sont quasiment les mêmes, des produits frais, de circuit court... Nous avions la volonté de travailler avec des produits de qualité, explique Olivier Prévôt-Carme. Seules les techniques et la structure changent." Il a fallu également s'adapter à des contraintes que le chef étoilé n'a pas l'habitude d'avoir : "La première grande difficulté a été d'établir un menu avec un coût bien inférieur à ceux que je connais d'habitude, il a fallu diviser les prix par trois, voire quatre. Il a fallu choisir des produits d'une grande simplicité, pour pouvoir les transcender et leur amener au maximum en matière de saveurs". Autre contrainte : cuisiner pour 300 personnes, dans des délais autres que ceux que l'on connait en règle général dans un restaurant étoilé : "On a travaillé les aliments 24 heures avant, il a donc fallu les réchauffer, tout en gardant une cuisson et une texture agréables".

"La plus grande contrainte a été de préparer un menu étoilé avec un budget quatre fois moindre" — Olivier Prévôt-Carme, chef du restaurant Saint Martin à Montbéliard Partager le son sur : Copier

Un grand moment pour les résidents

Le plaisir a été partagé entre chefs, puisqu'un réel échange a été bénéfique aux deux hommes, mais aussi par les résidents qui ont apprécié ce moment : "Ce n'est pas tous les jours qu'on a droit à ça !" Renée est heureuse de bénéficier d'une telle attention : "Ils ont pris le temps de cuisiner pour nous, c'est gentil... Et regardez, il ne reste plus grand chose dans les assiettes", ajoute-t-elle en riant. Pour Josiane, 91 ans, c'était l'occasion de goûter pour la première fois la cuisine d'un chef étoilé : "Il fallait bien que ça m'arrive un jour ! Voilà, c'est fait", sourie-t-elle. Du filet de truite sur lit de betterave servi avec sa mousseline au fromage blanc et aux herbes en entrée, à la ballottine de volaille servi avec son risotto au comté et au vin jaune, et son risotto de légumes, au tiramisu aux griottes de Fougerolles, toutes les assiettes sont reparties vides en cuisine.