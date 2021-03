Un chèque alimentaire pour les étudiants mendois. Tous les étudiants précaires, boursiers ou non, se sentant concernés peuvent solliciter le dispositif via le courriel service.social@crous-montpellier.fr. Les dossiers seront instruits par des assistantes sociales. Les étudiants éligibles recevront 250 € en chèques Cad’O Cœur estampillés « Mon chèque alimentaire étudiant », par mois et jusqu’au 30/06/2021, co-financés à hauteur de 200 € par le CROUS Montpellier Occitanie et de 50 € par la Ville de Mende. Seuls les étudiants de la ville de Mende peuvent en bénéficier, cela concerne près de 1000 élevés sur les 1700 que compte le département. Le principe est simple, les étudiants précaires, boursiers ou non, peuvent solliciter le dispositif via une adresse mail service.social@crous-montpellier.fr. Et leurs dossiers seront instruits par le Crous de Montpellier.

