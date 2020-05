Un chèque vacances pour relancer le tourisme

Des élus dont le député socialiste de Privas Hervé Saulignac et le président du conseil départemental Laurent Ughetto proposent au gouvernement d'aider les français à partir en vacances.

Un chèque vacances abondé par l'Etat

Les élus proposent qu'un chèque vacances soit remis à tous les français dont le revenu net est inférieur à 1700 € par mois. C'est le salaire médian et ça concerne la moitié des français. Ce chèque permettrait de régler une partie des frais liés aux vacances en France : transport, hébergement, restauration.

Il serait abondé par l'Etat mais aussi selon les possibilités par les collectivités territoriales. Les élus demandent au premier ministre d'étudier le plus rapidement possible la proposition afin de pouvoir la mettre en place dès l'ouverture des établissements touristiques.

Ce serait une aide pour les vacances après la période de confinement mais aussi une aide pour les professionnels du tourisme.

Tout ce qui vient nous aider est une bonne idée estime Patrick Bourdeaux, le patron du camping des Deux Tunnels à l'entrée des gorges de l'Ardèche.

Tous les établissements sont fermés actuellement et le préfet de l'Ardèche a même pris un arrêté interdisant la location saisonnière. Comme pour les commerces non alimentaires, le chiffre d'affaire est égal à zéro. Et les professionnels ne connaissent pas la date possible de réouverture.