Un chocolatier rémois sauve son chiffre d'affaires de Pâques grâce à la vente en ligne

Malgré le confinement et la crise du Covid-19, les chocolatiers sont au rendez-vous pour égayer le week-end gourmand des petits, comme des grands. à Reims (Marne), un chocolatier a misé sur la vente de chocolats en ligne et la livraison. Pari réussi.

Il y en a partout dans votre salon, dans votre jardin : les chocolats de Pâques sont de retour pour un moment de détente, en plein confinement lié au Coronavirus. La chasse est rendue possible grâce aux chocolatiers, pour la plupart restés ouverts ce week-end. Ces commerçants se sont réorganisés pour éviter une perte trop brutale de leur chiffre d'affaires.

"Beaucoup de petites commandes en ligne"

C'est donc vers la vente en ligne et la livraison que ce sont tournés de nombreux chocolatiers. "Nous avons mis en place une boutique en ligne avec ma femme et ma fille, comme je suis aussi photographe je me suis occupé de prendre des clichés de mes produits", explique Vincent Frodefond, gérant de la chocolaterie Deléans à Reims (Marne).

Pour ce week-end, il a amplifié ses horaires d'ouverture.

"Nous avons beaucoup de petites commandes en ligne, nous nous sommes relayés pour les traiter. On reçoit un mail, on prépare le produit puis on prévient le client pour qu'il vienne la chercher à la boutique en restant le moins de temps possible. Sinon je viens avec ma voiture faire la livraison à domicile et le paiement se fait sans contact", détaille le chocolatier qui constate, malgré tout, la présence de clients dans sa boutique.

65% du chiffre d'affaires mensuel en un week-end

Le pari est réussi puisque Vincent Frodefond estimait, ce samedi, avoir obtenu 65% de son chiffre d'affaires mensuel sur ces fêtes de Pâques. "Malgré la conjoncture, nous sommes très satisfaits. Le bilan mensuel sera sans doute moins fort qu'en avril 2019, mais on a limité la casse", se réjouit le commerçant.