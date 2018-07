Les chiffres trimestriels de l'emploi en France ont été publiés, et le chômage est stable dans la Loire. Notre département compte un peu plus de 37000 sans emploi.

En trois mois, les chiffres du chômage dans la Loire n’ont pas bougé. Dans le département, on compte toujours 37.330 chômeurs. Sur un an dans notre département le chômage a baissé de 2,8 % ce qui fait 1100 chômeurs de moins en 12 mois. Dans le détail c'est le chômage des jeunes Ligériens qui semble le plus sensible avec + 2,4 % de jeunes sans emploi ce trimestre.

En Haute-Loire, le nombre de demandeurs d’emploi est lui reparti à la hausse avec 9 330 chômeurs. Ce nombre augmente de 1,7 % sur le trimestre avec 160 personnes. Un chômage en baisse en revanche sur un an. Il diminue de 0,7 % sur l'année entière.

A titre de comparaison sur le plan national, le nombre de chômeurs a légèrement augmenté au 2e trimestre (+6.700, +0,2%), pour s'établir à 3,70 millions de personnes en France entière, selon des chiffres publiés par le ministère du Travail. Sur le plan régional, légère hausse également avec 0,5% de hausse sur le trimestre.