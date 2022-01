Un cimetière symbolique des salariés de la tuberie Vallourec au rond-point de Saint-Saulve

Au milieu du rond-point glaçant avec sa trentaine de croix, Philippe Burette plus de 35 de boite, secrétaire FO du CSE dénonce la mort programmée de Vallourec dans le Nord et en France depuis 2014

C'est le futur cimetière de Vallourec ! On est à notre 4°PSE, et le dernier qui va arriver nous sera fatal ! avec toutes les usines derrière, à Aulnoye Aymeries, le centre de recherches, de services à Valenciennes, ça va faire beaucoup de mal

Philippe Burette qui avance aussi les conséquences sur l'acierie voisine, l'ancienne usine Vallourec devenue Saarstahl Ascoval qui travaille pour encore pour la tuberie.

Pour le moment les 104 salariés du site, qui en comptait encore 1200 en 2014, sont a priori "tranquilles" jusqu'à la fin de l'année, dans le cadre de l'activité partielle longue durée accordée par l'état pour 2 ans, mais après l'avenir n'est pas assuré selon les syndicalistes.

La direction s'est donné 6 mois pour évaluer les conséquences de ces ventes en Allemagne sur les sites français qui seraient donc approvisionnés par les usines chinoises et brésiliennes du groupe, mais Marie-Claire Fiévet déléguée CFDT n'est pas franchement optimiste, "c'est un peu utopique" selon la syndicaliste qui parle "des coûts de revient, des délais pour les commandes"

Du coup, après la fermeture du laminoir, la vente de l'acierie, dans les ateliers le moral est au plus bas assure Ali Megdiche délégué CFDT, "psychologiquement ils sont impactés".

Le syndicaliste qui en appelle aussi à la responsabilité l'état qui a très largement aidé le groupe selon lui à travers la BPI, banque publique d'investissement

On parle de 500 millions d'euros mais c'est beaucoup plus, la construction de la Chine et du Brésil c'est l'état qui l'a financé, c'est inadmissible ! on en appelle à la responsabilité de l'état