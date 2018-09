Saint-Laurent-des-Vignes, France

Le projet de Jean-Yves Oliviero se veut ambitieux : "Nous prévoyons la création d'une salle de cinéma multiplex, d'un cabaret, d'un simulateur de chute libre ainsi qu'une offre de restauration et d'hôtellerie", détaille-t-il. Deux enseignes ont pour l'instant donné leur accord pour s'installer : la chaîne de restauration rapide KFC, et Pizza Del Arte. Au total, 18 000m² de construction près de la zone commerciale de la Cavaille à Saint-Laurent-des-Vignes et du Leclerc de Bergerac.

Un cinéma revu à la baisse

Le projet de base prévoyait pourtant un cinéma bien plus grand : 1 200 places pour 8 ou 9 salles. Finalement, un dialogue avec la mairie de Bergerac a contraint à réduire la voilure à quatre salles et 299 places. "Mais je ne m'engage pas à ce que cela reste toujours à ce niveau" précise Jean-Yves Oliviero.

Le projet est également avalisé par Georges Barberolle, de l'association de protection du patrimoine et de l'environnement en Dordogne : "La zone prévoit des espaces verts, ce qui n'est pas toujours le cas à Bergerac. L'environnement, c'est aussi le cadre de vie et ce projet qui prévoit une offre commerciale et culturelle est intéressant."

Jean-Yves Oliviero © Radio France - Maxime Fayolle

Ouverture fin 2019

Les permis de construire sont en train d'être déposés pour le cinéma, le cabaret et le simulateur de chute libre. "Nous espérons pouvoir ouvrir fin 2019" détaille Jean-Yves Oliviero. La zone doit générer la création de 280 emplois directs et 40 emplois induits.