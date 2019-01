Un clip est tourné à l'usine Steva de Bessines-sur-Gartempe pour sauver l'entreprise et les emplois

Bessines-sur-Gartempe, France

"On veut mettre toutes les chances de notre côté" explique Bruno Grimaux, le délégué FO de Steva à Bessines-sur-Gartempe pour expliquer la décision de réaliser ce film qui a été financé par la direction de l'usine et le CE pour promouvoir le savoir faire de l'entreprise actuellement en redressement judiciaire. "C'est pour valoriser notre outil de travail et toucher d'éventuels repreneurs" ajoute le délégué syndical qui ne cache pas ses inquiétudes car pour l'instant seul le groupe italien OMA s'est mis sur les rangs avec l'objectif de ne reprendre que 83 des 110 emplois. "Nous n'avons aucun dialogue social pour l'instant avec OMA" explique t-il encore et "plus il y aura de repreneurs intéressés, mieux ce sera" d'où l'idée de ce clip.

Moins de 4 minutes pour séduire et convaincre

Dans ce petit film, Steva décrit tout ce qui fait sa force. En moins de 4 minutes le directeur de l'usine d'emboutissage et des salariés expliquent leur savoir faire. On y voit les machines très sophistiquées, et les noms des 110 salariés défilent sans exception à la fin du film "pour montrer que ce n'est pas qu'un chiffre mais que ce sont des personnes et des familles qui peuvent perdre leur emploi" explique Bruno Grimaux qui espère susciter de l'émotion auprès d'éventuels repreneurs.

A Steva on compte sur une diffusion la plus large possible

Le 7 février prochain une prochaine réunion sur l'avenir de Steva doit se tenir à la préfecture et le film sera présenté au préfet de la Haute-Vienne. Les représentants du personnel espèrent aussi que la région le mettra en ligne sur son site et que les réseaux sociaux feront le reste. "On veut montrer que Steva ce ne sont pas que des ouvriers en lutte" et parce que la finalité du film c'est de sauver l'usine, le contact de l'administrateur judiciaire y apparaît également. Un clip réalisé par une petite société de production de Limoges "koox Production" et qui a coûté à Steva 4000 euros.