Un collectif citoyen veut impliquer les Nord Franc-Comtois dans les politiques publiques

Emilie Castellano et Cédric Bernard espèrent redonner envie aux Nord Franc-Comtois de s'investir.

Redonner la parole au public exclus : voilà l'ambition affichée par Cédric Bernard et Emilie Castellano, les deux porteurs du projet "Aux Actes Citoyens". Ils pensent à ceux qui se sentent isolés car loin des villes où se décident les politiques publiques, ou bien à ceux démunis face à la numérisation de plus en plus de services.

Diagnostiquer les besoins...

La Coopérative des Citoyens a lancé début septembre ce vaste projet, qui vise à d'abord diagnostiquer les besoins et problèmes des habitants de Nord Franche-Comté, pour définir de grandes problématiques. Le 7 décembre, 308 contributions avaient déjà été enregistrées, et portaient surtout sur le manque de participation des citoyens dans la prise de décision, l'isolement dû à la crise sanitaire, le manque de perspective d'emploi pour les jeunes ou l'absence d'intérêt des collectivités pour la question climatique. "Les solutions sont souvent pensées entre experts ou entre techniciens, explique Emilie Castellano, co-fondatrice du projet. Mais qui d'autres peut savoir comment bien vivre en étant au RSA qu'une personne qui vit elle-même cette situation ?"

... pour imaginer des solutions

Au printemps se tiendra un grand évènement qui fera le bilan de cette concertation et proposera des solutions, imaginées conjointement par les Nord Franc-Comtois et les communautés de communes. L'association se propose ensuite d'accompagner la mise en œuvre de ces solutions en mettant en relations habitants, associations, collectivités, et pourquoi pas, entreprises.

Un projet très ambitieux qui ne fait que commencer et qui rappelle la Convention citoyenne pour le climat, lancée en octobre 2019 à la demande du gouvernement. L'expérience fut une déception pour les participants. Cédric Bernard, co-fondateur du projet "Aux Actes Citoyens" ne veut pas réitérer cet échec : "Nous sommes clairs sur les règles du jeu. Nous n'avons pas l'ambition d'avoir une solution pour tous les problèmes, mais nous voulons porter toutes les paroles auprès des décideurs."