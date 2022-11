Un collectif d'habitants du Vercors se rassemble contre les gros projets immobiliers

L'union fait la force. C'est exactement l'adage qui a motivé la création de l'Association Vercors Citoyens. Elle a organisé son premier rassemblement, samedi 12 novembre 2022, à Villard-de-Lans pour s'opposer à trois projets immobiliers prévus sur le plateau, et pour "co-construire des projets responsables pour des 4 Montagnes durables". Environ 300 personnes des environs se sont réunies ce samedi matin.

ⓘ Publicité

Dans leur viseur, la résidence touristique Ananda Resort, porté par le basketteur Tony Parker , à Villard-de-Lans avec ses 900 lits, celle du Hameau des Arolles, de la société Federaly, à Corrençon-en-Vercors avec ses 600 lits mais aussi un projet immobilier Bouygues à Autrans-Méaudre-en-Vercors et ses 59 appartements.

"Un parc naturel, pas un parc d'attractions !"

"Ca me paraît obsolète, ça me paraît désuet et grotesque de faire une chose pareille", s'insurge Doriane, qui vient de Lans-en-Vercors et s'inquiète de l'avenir du plateau. C'est globalement l'avis partagé par les personnes présentes. Elles soulignent les nuisances que ces projets vont engendrer à cause de leur taille.

"En termes de circulation, ça va être un enfer et au niveau environnemental, ça va être la même chose", redoute Amaury, qui habite Villard-de-Lans. Et Jean-Claude, un voisin, souligne "le problème de la neige, on en a très peu et la sécheresse n'a pas arrangé les choses, si on veut de la neige, il va falloir qu'elle soit artificielle".

Pour d'autres projets plus modestes ?

Ces habitants ne veulent pas voir un afflux de touristes sur leurs terres, qui engorgerait la population des stations et augmenterait la part de résidences secondaires. Les maires de Villard-de-Lans et de Corrençon, qui soutiennent les complexes touristiques, veulent justement attirer une clientèle de séjour, et non plus seulement de journée, avec plus de moyens pour assurer le développement des stations.

Julie et son fils Leiv viennent de Saint-Martin-en-Vercors et arborent des pancartes soulignant l'impact environnemental de projets immobiliers prévus dans les environs, samedi 12 novembre 2022. © Radio France - Théo Boscher

La plupart des manifestants le disent : ils ne sont pas opposés à tout projet de développement mais pas de cette ampleur. "Nous portons un projet 4 saisons, qui ne dépende pas uniquement du ski l'hiver et qui promeuve les périodes creuses, pour faire venir des gens, faire aussi de la rénovation des bâtiments plutôt que de la construction et proposer des offres à taille moyenne et familiales", suggère Christiane Quenard, une Corrençonnaise membre de Vercors Citoyens.

Assurer le développement économique, priorité des maires

À Autrans-Méaudre-en-Vercors, ce sont des logements permanents qui sont prévus par l'entreprise Bouygues. Mais les locaux ne veulent pas voir débarquer des "gens qui ont des moyens et ne viendront que deux ou trois semaines par an, tandis que beaucoup de familles doivent quitter le territoire parce que le logement est devenu trop cher à l'achat et à la vente", selon Marc.

Une tendance qui est observée depuis le Covid, confirmée par le maire d'Autrans, mais Hubert Arnaud voit lui une occasion d'empêcher justement ces départs de locaux :

"Bouygues garantit que 20 % des appartements seront à destination de familles à revenus modestes et il faut accepter que certains seront des résidences secondaires mais peut-être pas tous, car on a des classes d'écoles, des entreprises qui ferment, donc si ça peut faire venir des gens, ce genre de projet est intéressant."

Ces trois projets ont en plus un effet de vases communicants, insiste François, autre Villardien : "Ce ne sont pas les mêmes investisseurs mais il y a des problématiques communes, comme la gestion de l'eau et des déchets." D'où la création de ce collectif inter-communes "parce qu'il y a tout public, ce n'est pas une manifestation écolo comme certains ont pu le dire, nous voulons garder l'esprit particulier du plateau du Vercors", ajoute-t-il.

Une partie des manifestants se sont assis devant la maison de l'intercommunalité de Villard-de-Lans (Isère), contre les projets immobiliers du plateau, samedi 12 novembre 2022. © Radio France - Théo Boscher

Pour le moment, aucun des projets n'a de date de construction, les permis n'ont pas été déposés. Avant cela, les évaluations environnementales doivent être rendues, mais seulement dans plusieurs mois.