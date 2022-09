Un collectif d'opposants créé contre le projet immobilier près du Marais des Bœufs à Camon

Peut-être bientôt un nouvel immeuble près du Marais des Bœufs à Camon, près d'Amiens. Il pourrait sortir de terre d'ici deux ans dans cette commune de 4.500 habitants, près d'Amiens, qui accueille une partie des Hortillonnages. Comme la loi le prévoit, le panneau a été installé une fois toutes les autorisations obtenues, autour du 15 juillet dernier, pour indiquer le projet à venir. La mairie de Camon prévoit la construction de 31 logements mais un collectif, créé ce jeudi 1er septembre, s'y oppose. Cette réunion a réuni jusqu'à 100 personnes selon le collectif.

"La construction projetée nous fait très peur"

Marie-Madeleine, qui a découvert le permis de construire à son retour de congés mi-août, fait partie des opposants : "Autour de ce terrain, on a la Somme, la nature, il y a des fleurs, des oiseaux. C'est un endroit vraiment très, très beau. Quand on a vu la construction qui est projetée, ça nous a fait très peur vu la taille de la résidence. Je pense que ça va vraiment changer la donne", s'inquiète celle qui habite Camon depuis 2005.

Construire quelque chose, pourquoi pas ? Mais à taille humaine, on veut que cet espace soit préservé — Marie-Madeleine, habitante de Camon

C'est un bâtiment de 15 mètres de haut qui devrait être construit à proximité immédiate du Marais des Bœufs, un site classé Natura 2000 et Ramsar. "Même si le terrain n'est pas sur la zone protégée, il est frontalier. Construire quelque chose pourquoi pas, mais quelque chose à taille humaine... Pourquoi pas une maison de la nature ? On a tous envie que cet espace, cet environnement soit préservé", souligne Marie-Madeleine.

C'est sur cet espace de 2700 mètres carrés, en bord de Somme, que la mairie de Camon prévoit de construire 31 logements. © Radio France - Jeanne Daucé

C'est cette résidence de 31 logements que projette de construire la mairie de Camon, à proximité immédiate du Marais des Bœufs. - Mairie de Camon

210 logements à construire à Camon sur les six prochaines années

Sur ce terrain, plusieurs projets ont capoté ces dernières années, dont un restaurant. Cet espace en zone constructible doit servir, insiste le maire de Camon : "Nous avons un programme local de l'habitat sur la métropole d'Amiens, qui assigne à Camon un objectif de construction de logements de 210 logements sur six ans, détaille Jean-Claude Renaux. Et les services de l'État nous invitent, avant d'aller chercher des terres sur les terrains agricoles, de construire d'abord sur l'enveloppe urbaine : dans ce cas, nous sommes en plein tissu urbain."

Je ne vais pas construire Manhattan à Camon, il faut raison garder — Jean-Claude Renaux, maire de Camon

Et quant aux reproches sur la bétonisation de Camon, Jean-Claude Renaux les réfute : "Parler de bétonisation au sujet d'une ville qui est une des plus vertes de l'agglomération amiénoise... il faut quand même raison garder. Je ne vais pas construire Manhattan à Camon, on en est vraiment loin". Des recours peuvent être déposés contre le projet jusqu'à la mi-septembre, soit deux mois après que le permis de construire a été accordé.

Les opposants réclament une réunion publique, le maire refuse

Déposer des recours, les opposants l'envisagent. Avec cette mobilisation, "on a décidé de pouvoir au moins discuter du projet, explique Marie-Madeleine. On a été mis devant le fait accompli, il faut qu'il y ait au moins une réunion publique. Ça me paraît quand même normal que les citoyens, que la population soit consultée. Et on peut donner aussi nos inquiétudes en amont et peut-être voir les choses ensemble", conclut l'habitante.

Le Marais des Bœufs, situé à proximité immédiate du terrain choisi pour la construction, est un site classé Natura 2000 et Ramsar. © Radio France - Jeanne Daucé

Le maire de Camon, Jean-Claude Renaux,pointe de son côté une opposition de "quelques Camonois" et surtout de militants extérieurs à Camon sur ce projet : "On ne peut pas construire une politique d'urbanisme simplement sur le ressenti de quelques uns. Des gens se sont manifestés : on les a tous contactés individuellement, je vais les recevoir. Mais la réunion publique, dans un contexte où il y a une opération de manipulation politique, où je vais me retrouver dans une salle avec des gens qui vont venir parler très fort... ce n'est pas comme ça qu'on construit une décision. Il est hors de question que la politique urbaine de la ville de Camon se discute sous la pression de groupes qui, pour certains, n'ont rien à y faire", conclut Jean-Claude Renaux.