Un collectif de coursiers orléanais à vélo veut offrir une alternative aux grosses plateformes

Ils veulent créer une alternative aux plateformes Uber Eats et Deliveroo à Orléans : "Coco", le collectif de coursiers orléanais vient de voir le jour. L'objectif est de mettre en place un autre modèle, plus éthique, que celui des grandes plateformes de livraison de repas à domicile, qui imposent des conditions de travail très dégradées.

Garantir de meilleures rémunérations aux livreurs...

Les livreurs y ont en fait le statut d'auto-entrepreneur et ne perçoivent qu'une petite partie de la commission, sans garanties sociales. "Par exemple avec Uber Eats, témoigne Justin Amancy, 22 ans, et livreur depuis septembre 2020, on est payé 76 centimes du kilomètre, 1 € 90 de prise en charge au restaurant, et 95 centimes de remise au client - sachant que le seul le trajet entre le restaurant et le client est pris en compte. Cela signifie qu'il faut multiplier les courses et les heures de travail pour obtenir un salaire correct." Sans rapport avec la commission que la plateforme encaisse sur les commandes, et qui peut aller jusqu'à 30%.

D'où la création de ce collectif de coursiers orléanais qui veut proposer son propre logiciel de réservation aux restaurants et qui promet une juste rémunération des livreurs. "L'idée, c'est de squeezer l'intermédiaire que constituent les plateformes, et donc de reverser aux livreurs toute la partie qui devrait lui revenir, explique Thibault Sadrin, à l'origine du projet." Le collectif s'est d'ailleurs affilié à CoopCycle, une fédération de coopératives de livraison à vélo, qui existent déjà dans une cinquantaine de villes (dont Amiens, Dijon, Poitiers, etc.) : Coco est pour l'instant une association regroupant 8 livreurs indépendants à vélo, mais qui a pour vocation de se transformer en coopérative avec de réels salariés.

Et uniquement à vélo !

Outre l'aspect social, le collectif veut mettre en avant d'autres avantages qualitatifs, notamment sur l'environnement. Car contrairement aux plateformes actuelles qui n'interdisent pas les scooters (une pratique contre laquelle la ville d'Orléans essaie de lutter), le collectif n'a recours qu'aux vélos, insiste Thibault Sadrin, "et plus exactement aux vélos-cargos, qui permettent de garantir le bon transport de la marchandise, sans que le livreur ne se casse le dos avec la charge du sac."

Le collectif a déjà trouvé son logo, le site Internet est en cours de création © Radio France - François Guéroult

Reste le plus dur : convaincre les restaurateurs et les futurs clients. "Nous avons fait un premier test concluant avec le restaurant "De Sel et d'Ardoise", nous démarchons actuellement d'autres restaurateurs, précise Thibault Sadrin. Nous n'avons pas la prétention d'accaparer toute la livraison de repas sur Orléans, les grosses chaînes de restauration ne nous intéressent pas ; mais on pense qu'une partie des personnes sera sensible à notre démarche."

A terme, et pour diversifier l'activité, le collectif souhaite aussi nouer des partenariats avec des transporteurs, notamment pour la livraison de colis dans l'hypercentre d'Orléans. C'est tout l'enjeu de décarboniser les "derniers kilomètres", ceux qui engendrent le plus de pollution et de nuisances sonores. Pour contacter le collectif : contact@coco-coop.org