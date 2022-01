Dijon : un collectif de riverains s'oppose à la destruction de la chapelle Saint-Louis

Un collectif de riverains s'oppose à la destruction de la chapelle Saint-Louis à Dijon (Côte-d'Or). Chapelle dont le diocèse n'a plus usage depuis près de deux ans et pour laquelle elle a signé un compromis de vente avec un promoteur immobilier. À la place du petit bâtiment construit il y a une centaine d'années doit pousser un immeuble qui doit accueillir une trentaine de logements. Pour les opposants au projet cette chapelle "est l'emblème du quartier", la détruire serait "faire disparaitre" sa mémoire.

Mi-décembre une manifestation a rassemblé une centaine de personnes. Manifestation en présence notamment de Pierre Pribetich, adjoint au maire de Dijon chargé de l'urbanisme, qui a affirmé le soutien de la municipalité.

Bernard Meny, médecin dijonnais est le porte-parole du collectif "Pour la sauvegarde de la chapelle Saint-Louis", il crie son indignation. "Ce serait une première à Dijon qu'une chapelle soit détruite pour construire un immeuble et en plus dans un quartier résidentiel, ce serait incroyable. On est aussi là pour lutter contre les dérives de la société qui ne respecte plus ni les personnes, ni le patrimoine" complète Bernard Meny qui dénonce par ailleurs le fait que même "les paroissiens qui s'activaient pour continuer le culte" n'ont "pas été mis au courant de cette vente par l'évêché".

Le père Patrick-Marie, 63 ans, curé de la paroisse Saint-Pierre qui comprend la chapelle Saint-Louis est à l'origine de la vente de cette chapelle. Une chapelle qui n'est ni consacrée, ni classée au titre des monuments historiques. Son entretien était devenu trop coûteux, il fallait la vendre dit-il. "La chapelle a un coût. Il y a les impôts locaux, il y a l'entretien, une chaudière au fioul vétuste, sans clapet anti-retour ce qui est très dangereux. Par ailleurs nous sommes soumis aux normes d'accès des personnes porteuses de handicaps. J'ai notamment fait établir un devis pour une rampe d'accès : cela nous coûterait 20 000 euros. Donc quand on voit le peu de rentrée d'argent par rapport au coût de cette chapelle on peut dire que cela pose un problème financier."

Une réunion fin janvier avec la mairie

Du côté de la ville de Dijon, Pierre Pribetich, explique dans un message à France Bleu que "la ville recherche des solutions et travaille sur ce dossier avec cet objectif". Le collectif affirme avoir rendez-vous d'ici fin janvier avec la mairie afin d'éviter la destruction de la chapelle. Pour l'heure le projet prévoit la création d'un immeuble de 7 mètres maximum. La revente du petit édifice et de son terrain représenterait "plusieurs centaines de milliers d'euros" pour l'église selon le père Patrick-Marie.

Le collectif de riverains opposé à la destruction de la chapelle Saint-Louis, revendique une centaine de membres, il a créé une page FaceBook et fait circuler une pétition en ligne et papier qui recueillerait 600 signatures.