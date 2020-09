Une vingtaine de taxis nordistes participent à une action en justice contre la "concurrence déloyale" d'Uber

Le collectif "Action taxi" réunit plus de 1.400 chauffeurs qui réclament réparation pour préjudice moral face à la concurrence déloyale d'Uber. Ils vont assigner la plateforme de VTC en justice en octobre.

Les taxis ne désarment pas face à Uber. Ils préparent une action en justice contre la société américaine de VTC. Une action collective rejointe par plus de 1.400 chauffeurs de taxis partout en France. Ils dénoncent la concurrence déloyale d'Uber et veulent obtenir réparation au titre du "préjudice moral, réputationnel et financier", s'estimant lésés. Avant de lancer la procédure en octobre, les organisateurs font un tour de France pour inciter les chauffeurs à rejoindre le mouvement. Réunion à Lille, ce lundi 21 septembre 2020.

Des taxis qui se disent éprouvés par la concurrence d'Uber

Ils sont une dizaine de chauffeurs nordistes à avoir décroché pour assister à cette réunion. Rencontre avec d'autres taxis venus de Lyon qui organisent l'action contre Uber. Une action justifiée selon Jenny, "Aujourd'hui ils nous prennent beaucoup de travail". Cette habitante de Comines est directement confrontée à la concurrence des VTC, "Quand je tape "taxi à Comines" sur Google je passe en huitième position, derrière des VTC".

Ils sont une dizaine de chauffeurs de taxi nordistes à avoir décroché ce lundi 21 septembre, pour assister à la rencontre avec les membres d'"Action Taxi", qui va assigner Uber en justice © Radio France - Winny Claret

Même constat pour Mehdi, chauffeur dans la métropole lilloise, "On continue à bosser, le nombre de clients continue de diminuer, ça devient vraiment insupportable et on pense à notre survie."

Une décision de la Cour de cassation pousse les taxis à assigner Uber en justice

Les chauffeurs Uber ne sont pas salariés, ce qui permet à la plateforme de faire de grosses économies de charges. Pourtant en mars dernier, la Cour de cassation a requalifié en contrat de travail le lien entre un conducteur et Uber. C'est sur cette décision que se base le collectif "Action taxi".

Abdel Grine est l'un de ses membres, "Uber fait de la concurrence déloyale et ça a été prouvé. Ils ne payaient rien alors forcément ils vendaient leur produit moins cher que nous." Le collectif espère obtenir l'indemnisation de tous les chauffeurs qui s'engagent dans cette procédure, moyennant 120 euros de frais d'avocats.

Ils sont une vingtaine dans le Nord a s'être engagés dans la procédure judiciaire, moyennant 120 euros de frais d'avocats © Radio France - Winny Claret

Plus de 1.400 chauffeurs sont inscrits, une vingtaine dans le Nord. À Lille, les clients comprennent leur colère, mais beaucoup plébiscitent les VTC. Alors cette action en justice est aussi symbolique, pour défendre l'image des taxis.