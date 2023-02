Un collectif toulousain appelle à la mise à l'abri des familles qui dorment dehors dans le froid

Un rassemblement est organisé ce mercredi à 12h30 place St Jacques, à côté de la préfecture, pour réclamer la mise à l'abri des familles qui dorment dehors cet hiver. Les températures oscillent entre -2 et 2 degrés en ce moment la nuit et les associations craignent une nouvelle vague de froid d'ici la fin de l'hiver. Le collectif TAP , Toulouse Anti Précarité, fondé à l'automne dernier, appelle à ce rassemblement. On retrouve au sein de ce collectif des associations militantes de la grande pauvreté à Toulouse (Cédis, Abbé Pierre, Dal...) et les fédérations professionnelles des travailleurs sociaux.

Thomas Coudrette, membre du collectif Toulouse anti précarité, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi. Selon lui "chaque semaine 90 familles tentent d'appeler le 115, le numéro d'urgence qui vient en aide aux personnes sans abri, et une cinquantaine de personnes dorment dans la rue, beaucoup d'hommes seuls." Le département met à l'abri des femmes seules avec des enfants de moins de trois ans "mais quand l'enfant a 3 ans, elles sont parfois remises à la rue", ajoute Thomas Coudrette. Il regrette que les familles "n'appellent plus le 115 car elles n'obtiennent pas de réponses".

Le collectif demande à la préfecture de mettre l'ensemble des enfants à l'abri. "Il manque 150 places d'hébergement d'urgence, on demande leurs créations en urgence".

Une politique d'hébergement "inhumaine"

"Auparavant, les personnes étaient mises à l'abri dans des gymnases quand les températures étaient négatives au moins deux nuits de suite. Cela ne se fait plus. Quand il fait -5 degrés on ne déclenche pas le plan Grand Froid. Le plan est déclenché quand il fait -11 ! " Selon Thomas Coudrette, l'Etat mène une politique "inhumaine" en terme d'hébergement d'urgence. Il faut "retrouver de l'humanité et ne pas tolérer ces situations."

"la préfecture devrait faire plus, en Haute-Garonne, Toulouse est une grande ville historiquement sous-équipée en nombre d'hébergements d'urgence."

"On n'entend pas non plus le maire de Toulouse interpeller la préfecture et préciser qu'il est prêt à mettre à disposition des gymnases."

La préfecture répond qu'en cinq ans, en Haute-Garonne, 3000 places d'hébergement d'urgence ont été créées. En plus, cet hiver, la préfecture a ouvert 200 places disponibles du 1er décembre au 31 mars. Bertrand Le Roy, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne précise que "les nuits où il a fait froid, le 115 a admis un nombre supplémentaire de familles à l'hôtel."

"Payer des chambres d'hôtel, ce ne sont pas des solutions pérennes, ça coûte cher", rappelle Thomas Coudrette qui souhaiterait que des hôtels soient rachetés pour créer des centres d'hébergement avec un accompagnement social.