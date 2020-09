Un collectif veut ouvrir un supermarché coopératif au Mans

Donner un peu de son temps pour faire tourner un supermarché de produits locaux. Les Fourmis sarthoises souhaitent mettre en place ce système dans leur futur supermarché coopératif au Mans. Le collectif compte une quinzaine de membre actifs et plus de 200 personnes suivent le projet. "Chacun participe un petit peu, par exemple trois heures par mois, comme ça on choisit nous-mêmes ce qu'on veut mettre en rayon et on organise humainement le supermarché", expose Benoît Planchenault, membre du collectif.

Du local à un prix abordable

Les Fourmis sarthoises s'inscrivent dans une démarche de transition écologique et d'autogestion. Toutes les décisions sont prises en concertation. Comme dans un supermarché ordinaire, il y aura des fruits et légumes frais, de l'épicerie et des produits d'entretien. "Le produit idéal, c'est bio, en vrac, local, issu d'une culture équitable, mais la priorité sera donnée au local et au prix juste", souligne Benoît Planchenault. Le supermarché coopératif se veut inclusif des clients qui ont des faibles revenus et des personnes en situation de handicap.

Sur son site, le collectif vise des produits "jusqu'à 25 % moins chers" qu'en grande surface. Sans salarié, ni actionnaire, l'argent gagné sera directement reversé pour acheter d'autres produits. "S'il y a du surplus, c'est tout de suite remis dedans. Il n'y pas d'actionnariat, donc le capital est collectif", explique Benoît Planchenault.

Une réunion de rentrée pour recruter des nouvelles fourmis

Les Fourmis sarthoises n'en sont qu'à leurs débuts. "Peut-être qu'au début il n'y aura qu'un seul créneau et peut-être que ce sera juste un groupement d'achats dans un garage, et le bénévolat consistera à aller chercher des produits, à communiquer et à s'entraider', prévoit Benoît Planchenault, membre du collectif.

Les fourmis sarthoises organisent une réunion de rentrée pour présenter son projet mercredi 9 septembre 2020, à 18h, à l'Epicerie sur le zinc, avenue de la Libération, au Mans. Le collectif sera également présent à la fête de quartier Fest'Ile, sur l'Ile aux planches, samedi 12 septembre.