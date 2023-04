Une centaine de personnes accueillent Bruno Lemaire et Christophe Béchu à Nesle

Le ministre de l'économie Bruno Le Maire et son collègue de la transition écologique Christophe Béchu visitent le chantier de construction de l'extension du site d'Innovafeed une entreprise spécialisée dans les ingrédients à base d'insecte pour l'alimentation animale et végétale.

ⓘ Publicité

Une centaine de manifestants opposés à la réforme des retraites sont eux aussi sur place, avec des casseroles mais tenu à l'écart par les CRS.

Bruno Le Maire et Christophe Béchu, viennent inaugurer l’extension du site de l’entreprise. Crée en avril 2016, la start-up a été soutenue dès 2016 par l'Etat dans le cadre de l'initiative Greentech Innovation. Ils produisent sur leurs deux sites en activité à Nesle et Gouzeaucourt plus de 100.000 tonnes par an.