Haut-Rhin : 150 gilets jaunes accueillent la ministre Muriel Pénicaud à Sentheim

Sentheim, France

Muriel Pénicaud était en Alsace lundi après-midi. La ministre du travail était en visite chez Dangel à Sentheim. L'entreprise automobile d'équipement 4X4 emploie 150 personnes dans le Haut-Rhin.

La ministre est également venue signer le pacte régional d'investissement dans les compétences. Une enveloppe de 15 milliards sur cinq ans entre la région Grand Est et l'Etat pour former et accompagner un million de chômeurs et un million de jeunes décrocheurs.

Un comité d'accueil en gilets-jaunes pour la ministre

Avant même l'arrivée de la ministre, 150 gilets jaunes se sont positionnés devant l'entreprise, depuis 10 heures ce lundi matin. Des autonomistes alsaciens étaient également présents. Ils ont scandé "Macron démission" et demandaient à s'entretenir avec Muriel Pénicaud "pour un dialogue courtois et pacifiste" ont-ils précisé. C'est finalement un conseiller de la ministre qui les a reçus.

La ministre du travail Muriel Pénicaud était dans le Haut-Rhin ce lundi 7 janvier pour visiter l'entreprise Dangel à Sentheim et signer une convention avec la région. 150 gilets jaunes l'attendaient. © Radio France - Guillaume Chhum

Le cortège de Muriel Pénicaud est reparti sous les huées vers 16h30, il n'y a eu aucun incident.