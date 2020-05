Un comité local de levée du confinement organisé dans le Finistère jeudi

Comment décliner le déconfinement au niveau local, avec les réalités de chaque territoire? Pour répondre à cette question, la Préfecture du Finistère organise ce jeudi un "comité local de déconfinement".

Une rencontre sous forme de visio-conférence qui regroupera les différents acteurs du territoire. A l'initiative de la Préfecture, elle rassemblera le Préfet et les Sous-préfets donc mais aussi les différents parlementaires du département, le maire de Brest François Cuillandre, celui de Quimper Ludovic Jolivet et les représentants des associations des maires et des maires ruraux du Finistère.

Sont également présents, les différents services concernés, comme l’Education nationale, pour faire le point avant la réouverture des écoles ce lundi, ou encore les finances publiques.

L’idée c’est de faire un point sur la situation globale, en plus des différentes instances déjà créées, comme le groupe de concertation économique du pays de Brest. Il s'agit aussi de faire remonter les éventuels problèmes.

La question des masques grand public devrait être abordée, tout comme celle évidement du retour à l’école et de la situation économique des entreprises.