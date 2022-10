Un commerçant sort de sa retraite à Laval pour rouvrir sa boutique

La boutique d'art de la table et de décoration Manuella située rue des Déportés à Laval a rouvert ce samedi 1er octobre après plusieurs mois de fermeture. Dominique Mortier avait pris sa retraite fin janvier 2022 après 25 ans de présence à Laval. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

"Nous avons eu un acheteur qui s'est présenté en septembre 2021, raconte le commerçant, la signature était prévue le 30 janvier et deux jours avant, cet acheteur s'est retiré. Ensuite, nous avons eu un deuxième acheteur. C'est une chaîne cette fois-ci qui s'est présentée au mois d'avril. Et ça a été relativement long parce qu'avec les chaînes, les démarches sont quand même assez longues. Il y avait un accord de prêt. Et l'accord de prêt, malheureusement, n'a pas été accordé le 8 août."

Objectif retraite en 2023

Dominique Mortier décide donc de rouvrir son magasin. Il n'en pouvait plus de le voir vide, à payer un loyer pour rien. "Voir une grande vitrine comme ça, avec des papiers blancs, ça ne passait plus. Donc je préfère me retrouver dans le magasin et refaire des ventes plutôt que de voir un magasin vide."

L'objectif désormais pour Dominique Mortier est de vendre sa boutique Manuella d'ici la fin de l'année 2023 et ainsi reprendre sa retraite. "C'est quand même quelque chose qui se présente pas mal. Je pense que j'y [serai] prêt quand ça va arriver !"