Un convoi très exceptionnel : des morceaux de Beluga traversent Rochefort

Convoi très exceptionnel ce vendredi soir à partir de 20h : plusieurs parties de l'Airbus Beluga, le fuselage et la porte cargo principale, quittent le site de Stelia-Aerospace pour se rendre au port de commerce de Rochefort. Détails.

Un convoi de plus de neuf mètres de haut en plein Rochefort ! Le convoi sera tellement exceptionnel que la ville de Rochefort invite les habitants à y assister !

Il s'agit du transport de plusieurs parties imposantes de l'Airbus A 300-600 ST, plus connu sous le nom de Beluga, ce fameux avion destiné au transport de frêt volumineux. Le fuselage et l'énorme porte cargo qui donne son look si étonnant au Beluga ont été fabriquées sur le site Stelia-Aerospace sur la zone de l'Arsenal de Rochefort. Il faut les transporter jusqu'au port de commerce de Rochefort, où ils doivent embarquer pour rejoindre le site toulousain d'Airbus, via la Charente, puis l'embouchure de la Gironde, puis la route à partir de Langon.

Ce chargement de 7 tonnes, haut, large et long de 9 mètres, sera donc transporté à la vitesse de 5 km/h dans les rues de Rochefort. Un trajet de cinq kilomètres. Il a même fallu élaguer une centaine d'arbres pour lui permettre de passer. La ville a même fait procéder à l'enfouissement des réseaux électriques et télécom.

Le convoi quittera Stelia à 20h. Il doit mettre trois ou quatre heures à rejoindre le port. Le stationnement sera donc interdit dès ce vendredi matin 6h sur le trajet suivant : rue de l’Arsenal, avenue de la Charente, avenue du 11 novembre, boulevard de la Résistance, avenue des Déportés et Fusillés, rue Auguste-Roux, avenue Rochambeau, rue Denfert-Rochereau, avenue Camille-Pelletan et avenue William-Ponty.

La ville invite les curieux à bien respecter les interdictions de stationner et les consignes de sécurité données par le personnel.