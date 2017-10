Un coq made in Mayenne pour la French Fab

La French Fab est un nouveau label lancé à destination des industries, à l'image de la French Tech pour les nouvelles technologies. Et un entrepreneur mayennais a particulièrement accroché à l'idée. Il s'agit du patron de la Sodistra à Château-Gontier, Erwan Coatanéa.

Le label French Fab a été officiellement lancé en début de semaine dernière par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. C'est censé mettre en avant le savoir-faire des industriels français pour le faire rayonner dans le monde. Pour les entreprises, l'objectif consiste à "jouer collectif", sous une même bannière, en France et à l'international. Un concept qui a tout de suite séduit le dynamique patron de Sodistra à Château-Gontier. Finistérien d'origine, Erwan Coatanéa a racheté cette entreprise castrogontérienne en septembre 2013. Et en juillet 2016, une toute nouvelle usine a vu le jour. Cette entreprise est spécialisée dans les solutions de traitements de l'air pour les industriels. Pour faire simple, Sodistra fabrique des sortes de grosses hottes de cuisine en polyester, matériau utilisé notamment pour les coques de bateau.

Un exemple de grand caisson de traitement de l'air que produit l'entreprise Sodistra. © Radio France - GM

Erwan Coatanéa a eu l'idée de transformer le logo de la French Fab en un objet en trois dimensions. En clair, donner une forme à un dessin. Pour cela, il a utilisé les imprimantes 3D de son entreprise. Et comme cela prend beaucoup de temps, les imprimantes ont tourné jour et nuit pendant plusieurs jours pour concevoir un coq en polyester d'une quarantaine de centimètres.

Plusieurs coqs de tailles différentes sont imprimés en ce moment dans les locaux de l'entreprise Sodistra à Château-Gontier.

Et le lundi 2 octobre, au ministère de l'économie à Bercy, le patron mayennais a remis en main propre le coq en plastique fabriqué dans son entreprise.

Erwan Coatanéa remet "son" coq au ministre de l'économie, Bruno Le Maire. © Maxppp - Thomas Padilla

Et ce coq bleu en plastique, Erwan Coatanéa a promis de l'emporter partout lors de ses déplacements professionnels, notamment sur les salons. Car, dit-il, "il peut servir à engager la conversation. Et si le coq fait le tour du monde, alors nos produits aussi !".