Un cordonnier de Marseille devient le cordonnier du web

C’est une jolie histoire de métier comme on les aime, celle de trois générations d’artisans cordonniers de Marseille. Après la fermeture de la boutique du père fondée par le grand-père dans le quartier de Saint-Loup, le fils décide de perpétuer la tradition mais sur le web. Avec notamment un associé, il fonde en 2017 à Aubagnemoncordonnier.com.

Le principe est simple : si vous avez une paire de chaussures à faire réparer, vous en faites des photos, vous les envoyez sur le site, le devis est établi, vous payez en ligne et vous envoyez la paire. En 72 heures elle est réparée puis livrée chez vous.

François Valverde, 50 ans de métier © Radio France - Philippe Boccara

La qualité et un savoir-faire

Les réparations sont réalisées avec un savoir-faire exceptionnel de plus de 100 ans dans la plus pure tradition de l’artisanat du cuir. Et ça marche !Après un démarrage difficile à cause de la pandémie, l’an dernier près d’un millier de paires ont été réparées, soignées, bichonnées dans cet atelier de 150 mètres carrés implanté à Aubagne.

Ici, ça sent le cuir, la colle, les machines cousent, les artisans bichonnent les souliers. Aux commandes François Valverde, le père, plus de 50 ans dans le métier. Aujourd’hui les réparations arrivent de la France entière car trouver un bon cordonnier est parfois un vrai challenge, beaucoup d’artisans ont fermé boutique. Pour se créer une clientèle et la conserver, Sébastien Valverde, le fils et PDG de moncordonnier.com, estime que le premier argument est la qualité. De grandes marques françaises comme Heschung ou Paraboot leur font confiance avec un agrément. Le prix moyen d’un ressemelage intégral en cuir de très haute qualité est aux alentours de 100 euros.

"moncordonnier.com" est le seul cordonnier en France à posséder cette machine à coudre pour le cousu haut de gamme Goodyear © Radio France - Philippe Boccara

