Un coup d’arrêt pour le projet de grosse scierie dans le bassin de Mazamet

Le projet d'implantation d'une scierie par le groupe alsacien SIAT divise depuis quelques semaines les habitants du bassin de Mazamet dans le Tarn. Un projet, porté par la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet et l'Etablissement Public Foncier du Tarn qui permettrait de créer une scierie mais aussi une entreprise de transformation du bois de la Montagne Noire en granulés pour le chauffage et en matériaux de construction. Les municipalités concernées et notamment Mazamet parlent de 200 emplois potentiels.

100 terrains de foot

Un projet qui a fédéré au cours des semaines une opposition ferme. Ces détracteurs parlent eux d’ "un projet de méga-scierie entre Saint Amans Soult et Mazamet". Le Groupe National de défense des Arbres dénonce le gigantisme du projet "plus de 100 terrains de football" avec à la clé la "destruction de l'espace agricole".

Un projet qui a connu un coup d’arrêt. Dans la semaine, le conseil municipal de Saint Amans Valtoret a voté contre la vente de 40 hectares pour la scierie. (Les 30 autres hectares sont donc situés à Mazamet.) Une victoire pour les opposants et notamment Thomas Brail, écologiste (très connu) et défenseur des arbres qui fait partie du collectif opposé à la scierie. Pour lui, le problème ce n’est pas la scierie mais le gigantisme du projet.

Silence autour du plan B

Alors que jusqu’ici la scierie était censée relancer le territoire, clairement après le vote dans le village de Saint Amans Valtoret, les élus se font plus discrets et sont entrain redimensionner le dossier. Le maire Daniel Peigné dit maintenant "le projet ne nous concerne plus." Neuf élus de son conseil ont voté contre la vente alors que lui était pour. "J’ai subi des pressions de toutes part. J’ai communiqué sur ce sujet que je défendais. Je ne m’exprime plus". Même silence pour le maire de Mazamet, Olivier Fabre, qui jusqu’ici répétait qu’on ne pouvait pas refuser 200 emplois et argumentait face aux défenseurs de l’environnement que le bois de la montagne noire part aujourd’hui en Allemagne ou et Chine et que ce parc c’était de l’économie verte et du circuit court.

La question maintenant s’est de savoir si ce projet pourra se faire sur une plus petite surface uniquement à Mazamet par exemple. Les opposants, sont en tout cas persuadés que le dossier n’est pas classé. Ils ont prévu de manifester la semaine prochaine. Le rendez-vous est prévu sur le site de la future scierie le samedi 20 mars à 14h.