"Un coup de massue sur la tête": la fonderie Fonte s'achemine vers une liquidation judiciaire

Les salariés de la fonderie Fonte à Ingrandes, dans la Vienne, se réveillent un peu sonnés ce vendredi matin. Ils viennent d'apprendre que leur entreprise s'achemine vers le placement en liquidation judiciaire, probablement dès ce mois de juillet. C’était pressenti depuis plusieurs jours voir plusieurs mois, c'est désormais annoncé de manière officielle par les représentants syndicaux, qui disent leur écœurement ce vendredi matin sur France Bleu Poitou. La fonderie Fonte emploie 290 personnes.

Les salariés sonnés

Le responsable de la CGT à la fonderie Fonte, Alain Delavaud, évoque "un coup de massue sur la tête" ce matin sur France Bleu Poitou. "On endosse des années de lutte, des années de combat pour en arriver là" poursuite le représentant syndical, qui se dit également un peu amer : "On en est presque à nous dire que c'est de notre faute si on en est là".

