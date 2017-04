Un couple de Dijon lance un financement participatif pour se payer un utilitaire adapté au handicap

Olivier et Christelle sont amoureux. Problème: lui est sans emploi, elle handicapée. Et pour se déplacer ils ont besoin d'un véhicule adapté. Selon les estimations du couple il faut réunir la somme de 23 000 euros. Olivier a donc lancé une souscription sur le site leetchi.com

Un couple de Dijonnais, lui chômeur, elle handicapée en fauteuil, lance un financement participatif sur internet pour acheter une voiture adaptable au handicap. Olivier Bertat, 45 ans, et Christelle Auger, 44 ans, sont en couple depuis un peu plus d'un an. Comme tous les amoureux ils ont envie de bouger, de se déplacer... Mais ce n'est pas facile à faire quand on n'a pas de véhicule! Et encore moins quand il faut transporter tout le matériel dont à besoin Christelle. L'idéal pour eux serait un fourgon genre Ford Transit. Pas trop petit, mais pas trop gros non plus pour pouvoir le manoeuvrer facilement en ville. C'est pour se payer cet utilitaire, dont il s'occuperait lui même de l'équipement intérieur, qu'Olivier a lancé cette souscription. Pour bien faire il faudrait réunir 23 000 euros.

"Moi ce que j'aimerai qu'on puisse avoir c'est une fourgonnette et qu'on l'adapte pour pouvoir mettre le fauteuil électrique et éventuellement le fauteuil manuel et un déambulateur. L'utilité du véhicule c'est d'être plus autonome, bouger par nous mêmes parce que toujours compter sur la famille c'est un peu pesant"

-Olivier

Le financement participatif d'Olivier et Christelle se trouve sur le site leetchi.com, à l'adresse suivante http://leetchi.com/c/solidarite\-de\-notre\-couple. Lancé il y a un peu plus d'un mois il n'a permis, pour l'instant, de rassembler que 230 euros soit un centième de la somme nécessaire!

