Un couple de Néerlandais rachète trois sites touristiques avec plages, restos et hébergements en Creuse

Pourra-t-on prendre un verre et accueillir des touristes cet été à Anzême, Jouillat et la Chapelle-Taillefert ? Les restaurants et hébergements sont fermés depuis la fin de l'été dernier en attendant d'être vendus. C'est désormais (presque) chose faite ! L'agglomération du Grand Guéret se sépare de ces sites touristiques, dont elle est propriétaire ou gestionnaire.

A Anzême, il s'agit d'une plage, d'un restaurant et d'un camping avec emplacements et mobil-homes. A Jouillat, le site comprend la plage, construite à la fin des années 80 : le site de 3,5 hectares abrite douze chalets, un mini-golf, un terrain de tennis et un restaurant.

Un couple de Néerlandais aux manettes

L'affaire va être reprise par un couple de Néerlandais, déjà propriétaire de deux campings dans la Loire et en Bretagne. La cession d'Anzême et Jouillat a été votée vendredi 28 avril par les élus du Grand Guéret, malgré plusieurs abstentions et un vote contre, celui du maire de Jouillat Jean-Pierre Lécrivain. La vente devrait être actée en juin chez le notaire.

Le couple de Néerlandais d'une trentaine d'années va acquérir un troisième site en Creuse, à la Chapelle-Taillefert. Il comprend le terrain de camping de deux hectares avec quarante emplacements, l'aire de camping-car et six chalets. Le site appartient à la commune mais il est également vendu car il était géré par l'agglomération du Grand Guéret.

Des sites en déficit

L'agglo se sépare de ces structures et ces terrains car les hébergements touristiques sont une compétence facultative, qui coûtait cher : "On avait un déficit de fonctionnement assez élevé, de l'ordre de 120 à 125.000 euros par an", précise Jean-Luc Barbaire, vice-président de l'agglo du Grand Guéret en charge du tourisme et des sports nature. L'élu précise qu'il y a eu très peu de candidats à la reprise.

Le site de Jouillat a été vendu pour 125.000 euros et 90.000 pour Anzême. Pour les repreneurs, il y a de gros travaux d'investissement à réaliser. "On a estimé qu'il faut près de 700.00 euros pour rénover les gîtes de Jouillat, et près de 300.000 euros pour Anzême, c'est aussi pour cela qu'on a voulu vendre", détaille Jean-Luc Barbaire. Par exemple, les sanitaires ne sont plus aux normes sur le camping d'Anzême.

Doublement des places d'hébergement

Les élus des deux communes concernées sont partagés entre amertume et soulagement qu'un repreneur se soit manifesté. La commune d'Anzême aurait aimé racheter le camping pour un euro symbolique, mais ça n'a pas été possible, regrette la maire Viviane Dupeux. Elle a néanmoins voté pour, "parce qu'il faut que le site vive, et ne reste pas à l'abandon". C'est un lieu touristique important : "On a beaucoup de demandes pour le camping, et la plage attire les gens du coin."

Le maire de Jouillat a préféré voter contre la vente, "pour le principe", mais "pas contre le couple de repreneurs", précise-t-il. Jean-Pierre Lécrivain "se trouve spoliée", estime-t-il. "C'est malheureux que la gestion passe de la collectivité territoriale à un gestionnaire privé. On espère qu'on confie le site à de bonnes mains", argumente l'élu. La commune voulait là aussi reprendre les sites pour un euro symbolique.

Le maire de Jouillat se réjouit néanmoins que le site "revive" enfin. Selon lui, les repreneurs ont un projet conséquent : "Ils désirent étendre les sites en doublant les capacités d'accueil en camping et en hébergement à Anzême et Jouillat." Seront-ils prêts pour l'été ? "On l'espère."