Un couple du Nord-Isère dépose plainte pour agression homophobe

Montalieu-Vercieu, France

"Mon compagnon se lève tous les jours à 6 heures du matin pour m'accompagner au travail. Il refuse que je parte seul", raconte Morgan, les larmes aux yeux. Depuis plus d'un an, le jeune homme et son compagnon disent être victimes de harcèlement dans la petite commune de Montalieu-Vercieu (Isère) à cause de leur orientation sexuelle. "Il n'y a pas de doute, quand on vous dit 'sale pédé, va te faire enculer' à longueur de journée, c'est homophobe oui !", s'agace le plus jeune des deux.

En 2018, Boris est agressé une première fois en bas de son immeuble - DR

Tout commence en 2018

Ce jour de mai 2018, le couple rentre d'une balade. Encombrés par leurs vélos, et le chien, les deux hommes bloquent légèrement le passage d'un homme qui souhaite aller au tabac. Le ton monte et Boris dit recevoir un coup de poing américain dans la tête. Le visage ensanglanté, la victime de l'agression décide de déposer plainte. Plus d'un an après les faits, l'agresseur n'est toujours pas interpellé.

Depuis, Boris et Morgan disent être victimes de harcèlement quotidien. "Il y a quelques jours, une quarantaine de jeunes nous ont lancés des cailloux et des pierres dessus. Nous étions accompagné d'amis à ce moment-là", raconte inquiet l'homme de 48 ans.

Toujours d'après le couple, les agresseurs seraient des jeunes scolarisés au collège de Montalieu-Vercieu. "Nous sommes obligés d'adapter notre emploi du temps à celui des élèves. Il faut faire les courses quand ils ont cours pour éviter de les croiser. Pour nous, le pire ça reste les vacances scolaires. Ils n'ont plus rien à faire pour s'occuper", sanglote Morgan. Pour mettre fin a ce calvaire, le couple pense déménager après dix ans dans cette commune du Nord-Isère.

Un dossier prioritaire pour la gendarmerie

Le couple est très remonté contre la gendarmerie. Il faut dire que depuis le mois de mai 2018, la procédure n'a pas vraiment avancée. Joint par téléphone, le capitaine de gendarmerie nous confirme que le dossier du couple devient sa priorité. Un militaire alerté par les messages de colère du couple sur les réseaux sociaux.