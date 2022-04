Un Creusois en lice pour être meilleur apprenti boucher de France

Et si un Creusois devenait meilleur jeune boucher de France ? Elève au CFA du Moulin-Rabaud à Limoges, en apprentissage à la boucherie Saint-Jacques de la Souterraine, Kévin Larousse, 18 ans, est en finale du meilleur apprenti boucher de France ces 3 et 4 avril, à Ajaccio. Ils étaient 5 500 au départ en décembre, au fil des épreuves départementales et régionales, ils se retrouvent 24 ce week-end pour un titre prestigieux.

Kévin Larousse a d'abord remporté le concours départemental (Creuse) puis le concours régional (Nouvelle Aquitaine), pour prétendre donc au titre national, poussé par ses professeurs et son patron parce que ce n'était pas du tout son idée au départ ! "Je n'étais pas dans cette optique-là. C'est surtout mon patron et mes professeurs qui m'ont dit d'essayer. Ils me disaient que j'avais les capacités et c'est parti comme ça. Je ne voulais pas trop le faire au départ mais vu comment ça a tourné pour moi, je pense que c'est plutôt pas mal !" affirme le jeune homme qui se prend au jeu et vise maintenant le titre. "J'attends une victoire, ce serait extraordinaire, vachement bien !" sourit-il.

Participer à ce concours, cette finale, faire partie de la jeune élite de la profession, c'est "une belle expérience. On va connaître du monde, des personnes haut placées dans ce métier. On va se faire connaître surtout, faire connaître la Creuse, notre petite boucherie, faire connaître mon patron aussi, c'est important" précise Kévin Larousse. Son patron, Sébastien Pasquet, qui accompagne le jeune homme en Corse, ne cache pas sa fierté et croit en lui. "Il est sérieux et attentif à ce qu'on lui dit, il ne regarde pas les heures" confie-t-il.

Un jeune homme plein de qualités, qui reconnaît quand même un petit défaut : son manque de rapidité. Mais il espère bien que sa dextérité au désossage, parage et ficelage fera la différence à Ajaccio.

Début des épreuves à 10 heures ce dimanche avec différentes phases de préparation de pièces de viandes. Et lundi matin, place à la décoration, avec la mise en scène sur un plateau des pièces préparées la veille. Les résultats seront annoncés ce 4 avril à la mi-journée.

Quoiqu'il arrive, Kévin Larousse passera son CAP boucherie en juin prochain. Il est en apprentissage à la boucherie Saint-Jacques de La Souterraine depuis juillet 2020.