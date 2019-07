Une boutique creusoise va équiper le vélodrome de Limoges Métropole

La Souterraine, France

Décidément le vélodrome de Limoges Métropole aime bien les Creusois ! Situé à Bonnac-la-Côte, il porte le nom du coureur cycliste Raymond Poulidor né à Masbaraud-Mérignat et récemment, Limoges Métropole vient de choisir une boutique creusoise pour lui livrer des vélos. C'est Antoine Morlong, 29 ans, gérant de l'entreprise Roulez Facile à La Souterraine, qui a remporté l'appel d'offre. Il a donc choisi 34 vélos, qui seront mis à la disposition du grand public dès septembre.

Un contrat de 4 ans

Quand on demande à Antoine Morlong d'après lui ce qui a fait la différence, il répond "très certainement le rapport qualité prix de ce que j'ai proposé. J'ai choisi la marque Dolan qui avait déjà fait ses preuves en Grande-Bretagne. C'est un vélo qui est globalement très homogène et très harmonieux pour la pratique de la piste."

Cet appel d'offre est une opportunité inespéré pour ce jeune homme de 29 ans. "Ça fait très plaisir, ça donne de la confiance, ça gratifie le travail que l'on fait au quotiden, sourit Antoine Morlong. Tous les jours on se lève sans trop savoir quel sera le rythme de la journée. Donc forcément quand il y a un appel d'offre, on a envie d'y répondre immédiatement, de bien y répondre surtout et de le remporter."

Antoine Morlong signe un contrat de 4 ans. Au vélodrome de Bonnac-la-Côte, il faudra compter 6 euros pour louer un vélo, 2 euros pour des accessoires comme des casques, des gants ou des chaussures, choisis aussi par Antoine Morlong.