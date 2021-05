Un cri d'alarme pour les aides à domicile à quelques semaines des élections

"Un cri d'alarme, je lance un cri d'alarme" dit Olivier Gibelin, le président de "Présence 30" aujourd'hui appelée "Bonjours". Cette association emploie 1.600 personnes dans le Gard. 1.600 personnes dont 1.300 aides à domicile qui, chaque jour, visitent près de 10.000 personnes : des personnes âgées plus ou moins dépendantes, des personnes handicapées, des personnes malades. Ces aides à domicile "sont très mal payées, très mal indemnisées. L'indemnité kilométrique n'a pas été réévaluée depuis 2009. Ces gens ne sont pas estimés à leur juste valeur, ne sont pas rétribués à leur juste valeur" dit Olivier Gibelin qui pose une question aux élus et aux candidats à l'élection départementale : "Nous, on fait le boulot partout. Monter demain un petite entreprise d'aide à domicile à Nîmes, c'est de la rigolade, ça marche et on gagne des sous. Mais à Génolhac, la musique n'est plus la même." Aussi il demande aux politiques d'agir, de choisir, pour éviter la disparition d'une association ce qui laisserait ce marché aux entreprises privées, qui ne pratiquent pas les mêmes tarifs.

Oliver Gibelin, président de l'association Bonjours, anciennement Présence 30 Copier

Un cri d'alarme lancée après une année éprouvante pour les aides à domicile. Le Covid a compliqué leur travail et le complique toujours avec masque, sur-blouse, sur-chaussure et charlotte obligatoire au domicile d'une personne positive qui ne comprend pas forcément ces mesures de protection. Et tout ça pour un salaire au SMIC. Et pourtant, Corinne Medina, aide à domicile, n'aurait cédé sa place à personne : "Je me suis sentie beaucoup plus utile qu'avant. J'ai adoré cet échange pendant cette année Covid.... et ce n'est pas terminé. Franchement, c'est du positif dans notre profession." Et pourtant, elle le reconnaît : "Ma fiche de paye n'a pas changé... ma fiche de paye est restée la même." D'où ce "cri d'alarme" lancé par le président de Bonjours à quelques semaines des élections départementales.