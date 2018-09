Risque de piratage, locaux pas forcément adaptés pour installer un serveur... les entreprises se tournent de plus en plus vers des centres de données pour mettre à l'abri leurs contacts, fichiers clients ou données bancaires. Un nouveau Datacenter ouvre justement ce jeudi à Annecy-le-vieux.

Annecy-le-Vieux, Annecy, France

De l'extérieur, rien d'exceptionnel, le nouveau Datacenter inauguré ce jeudi sur la zone d'activité du parc des Glaisins à Annecy-le-vieux, est un hangar de 80 m². Il faut rentrer à l'intérieur pour comprendre comment fonctionne ce centre capable de stocker et protéger des millions de données informatiques.

Un des containers qui renferment les serveurs informatiques. - DRP74

Des allures de bunker hyper sécurisé

Deux gros containers renferment chacun six serveurs, qui ressemblent à des armoires informatiques de deux mètres de hauteur. Ce sont ces serveurs qui gardent les données des entreprises au frais, au sens propre, puisqu'un système de refroidissement maintient la température autour de 24 degrés, pour éviter la surchauffe. Un système anti-incendie et un double circuit électrique sont là pour éviter les coupures de courant et pour assurer la continuité des machines, et donc des données.

Accéder aux données sans passer par internet

Pour éviter le piratage, le datacenter d'Annecy-le-vieux a son propre réseau de fibre optique, sur lequel les entreprises peuvent directement se connecter pour envoyer ou consulter leurs données, sans passer donc par internet, pour éviter le risque de piratage. L'opération coûte 2250 euros pour une entreprise, sans compter l'abonnement mensuel.

Les serveurs ressemblent à de grosses armoires informatiques de deux mètres de hauteur. - DRP74

Un système sécurisé qui a un coût

Pour utiliser un serveur complet, le tarif grimpe à 850 euros par mois pour les entreprises ou les collectivités. Pour l'heure, sept se sont montrées intéressées, dont la mairie d'Annecy. Il reste donc des places pour les entreprises du secteur et une opération portes ouvertes est justement organisées ce jeudi après-midi, en marge de l'inauguration du centre, par la société DRP74 (Datacenter Réparti de Proximité).

D'autres centres de données de ce type existent déjà en Pays de Savoie à Saint-Alban-Leysse, Bonneville ou Montmélian.