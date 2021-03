Un an de coronavirus : de la discothèque au fromage de chèvre, la parenthèse d'une Nantaise

Depuis plus d'un an, les boîtes de nuit sont fermées en France. Même si le chômage partiel aide les salariés financièrement, le manque d'activité complique sérieusement le quotidien de ces victimes de la crise. Pour certains, changer d'activité professionnelle est la seule solution. Témoignages.

Depuis 2018, Léa travaille dans le monde de la nuit à Nantes. D'abord barmaid, elle est devenue serveuse en salle à l’Éléphant Club, place de la bourse. Mais depuis plus d'un an, les discothèques françaises sont fermées en raison de la crise sanitaire, alors cette jeune femme lutte contre l'ennui.

J'ai eu deux emplois. - Léa, serveuse en boîte de nuit

Pour occuper ses journées, cette jeune Nantaise a décidé de se retrousser les manches. "Le plus difficile, c'est de se lever chaque matin pour ne rien faire. Alors j'ai eu deux emplois depuis le début de la crise sanitaire", raconte Léa. Dans un premier temps, elle a rejoint un restaurant du même propriétaire : "Quand les restaurants ont dû fermer à nouveau, j'ai fabriqué du fromage de chèvre dans une usine des Deux-Sèvres".

Une première pour cette jeune femme. "C'est très sympa, mais ce n'est pas ma vocation première. Travailler dans le monde de la nuit, c'est un choix. Ce métier me manque, le contact avec le client me manque", regrette la serveuse.

Aujourd'hui je suis papa à plein temps. - Manuel Naulleau

Dans le même cas, Manuel Naulleau devient le directeur du New Factory à Nantes en janvier 2020. Trois mois plus tard, le gouvernement ferme les boîtes de nuit en France. "J'étais persuadé que c'était pour un seul weekend. J'ai même dit à mes équipes que l'Etat ne pourrait pas fermer nos établissements".

Depuis le mois de mars 2020, cette boite de nuit nantaise est fermée au public © Radio France - Nina Valette

Pourtant, un an plus tard, des draps recouvrent le mobilier de la boîte de nuit. Depuis un an, les enceintes ne fonctionnent plus, la poussière s'accumule sur le comptoir et c'est le calme plat. "Quand je viens ici, je trouve ça triste. Il n'y a personne, pas de rire, pas de bruit", regrette le jeune papa avant d'ajouter, "heureusement, j'ai eu un bébé un peu avant le premier confinement. Je suis désormais papa au foyer puisqu’il n'y a plus d'activité ici".

Au chômage partiel, Léa et Manuel trouvent le temps long. "On profite de l'occasion pour former les salariés, pour approfondir les connaissances de chacun, mais ça commence a faire long oui", lance résigné le directeur.