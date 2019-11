Un an de gilets jaunes : à Bourg-de-Péage, un face à face avec Emmanuel Macron, un souvenir amer pour Thierry

Bourg-de-Péage, France

Ce jeudi 24 janvier, Emmanuel Macron est dans la Drôme avec, à son programme officiel, un échange avec une soixantaine d'élus de la région en préfecture à Valence puis une visite à l'accueil de jour pour personnes âgées, le Clos de l'Hermitage, à Bourg-de-Péage. Mais en fin de journée, il s'invite dans un débat avec des citoyens à Bourg-de-Péage. L'échange dure plus de trois heures. C'est la première fois que le chef de l'Etat dialogue en direct avec des citoyens et des "gilets jaunes" depuis le début du mouvement. L'image d'Emmanuel Macron à côté d'un "gilet jaune" avec un bandeau sur la tête en restera un des symboles.

Ce "gilet jaune" drômois, Thierry, actif de la première heure sur le rond-point de Pizançon, garde un souvenir amer de ce moment. Il s'est senti piégé : "j'allais sortir de la salle quand Emmanuel Macron m'a fait signe. Soit je tournais le dos à Emmanuel Macron, et je me serais fait invectiver pour avoir refusé le combat. Soit je parlais avec lui, ce que j'ai fait, mais je savais aussi qu'on me le reprocherait." Des "gilets jaunes" ont insulté Thierry suite à cet échange, lui ont reproché d'avoir parlé à l'oreille du chef de l'Etat, un instant interprété comme de la complicité. D'autres se sont moqués de son look. Thierry se serait bien passé de cette exposition.

Emmanuel Macron, lors du "grand débat" à Bourg-de-Péage © Radio France - Nathalie Rodrigues

Il s'est mis en retrait du mouvement des "gilets jaunes" en mai dernier pour gérer des problèmes de santé, et parce que le mouvement s'écartait de ses revendications initiales, les taxes, la hausse du gazole et le coût de la vie : "je l'ai dit un jour à une "gilet jaune" : un jour on va manifester pour les borgnes, puis le samedi d'après pour les unijambistes, puis pour les manchots. Cela n'avait pas lieu d'être dans les "gilets jaunes". Le mouvement s'est trop diversifié".

Thierry a toujours son bandeau jaune chez lui, le "gilet jaune" sur le pare-brise de la voiture, et il manifestera ce samedi à Valence : "je suis prêt à repartir oui. On a fait des rencontres sur les ronds-points, et je pense que c'est ce noyau qui peut resurgir." Thierry est convoqué devant le tribunal le Valence le 5 décembre pour des dégradations sur des panneaux électoraux et des abris bus en mai, pendant la campagne des européennes. Il nie être l'auteur des tags, mais refuse de dénoncer les coupables. "C'est ça l'esprit jaune" dit-il.

Les autres dates marquantes du mouvement des gilets jaunes dans la Drôme et en Ardèche

17 novembre 2018 : une marée humaine sur les ronds-points de la Drôme et d'Ardèche

Les "gilets jaunes" se rassemblent dès 5 heures du matin sur les ronds-points. Soixante-dix barrages sont recensés sur nos deux départements. Les points de blocage les plus marquants : en Ardèche, Aubenas, Privas, Bourg-Saint-Andéol, Davézieux et Tournon-sur-Rhône comme Tain-l'Hermitage côté Drôme, Valence, Livron-Loriol, et tous les ronds-points des échangeurs de l'autoroute A7. Mais les gilets jaunes se montrent aussi dans de plus petites communes : La Chapelle-en-Vercors, Mirabel-aux-Baronnies, Joyeuse, Rosières.

A la mi-journée, les préfectures comptabilisent 3200 "gilets jaunes" dans la Drôme, près de 2500 en Ardèche. Mais un an après, on ne sait toujours pas combien de "gilets jaunes" étaient vraiment dehors ce jour-là. Les préfectures ne communiquent plus de chiffres officiels à partir de la mi-journée.

Les "gilets jaunes", eux, sont boostés par cette forte mobilisation, et la journée de manifestation prévue initialement s'étire. Le lundi 19 novembre 2018, les ronds-points sont toujours en jaune et la circulation est compliquée sur la route du travail pour ceux qui ont quitté les cortèges.

1er décembre 2018 : des affrontements sur le rond-point du Pouzin

Le rond-point de la Rotonde au Pouzin (Ardèche) est un point d'ancrage fort des "gilets jaunes" dès le début du mouvement. Ce 1er décembre 2018, la situation se tend vers 17 heures. La préfecture de l'Ardèche évoque "des casseurs, certains avec des battes de baseball, venus là pour en découdre". Un incendie sous la voie ferrée bloque la circulation des trains. Les forces de l'ordre sont caillassées. 23 gendarmes sont blessés, du mobilier urbain vandalisé.

Dès le lendemain, le dimanche matin, les "gilets jaunes" insistent : "ce n'est pas nous qui avons fait ça (...) il nous faudrait un service d'ordre de gilets jaunes pour empêcher les casseurs de venir."

2 février 2019 : Valence barricadée avant une manifestation jugée "à risque"

Une journée de manifestation régionale des "gilets jaunes" est annoncée à Valence le 2 février. La préfecture attend entre 6000 et 10 000 manifestants et craint des débordements. Des mesures de précaution sont donc prises. La majorité des commerces du centre-ville ferment, un samedi. Des vitrines sont protégées avec des plaques en bois. Le mobilier urbain qui peut servir de projectile est démonté. Ville morte. Plus de 360 policiers et gendarmes sont mobilisés.

La pluie glaciale s'est rapidement abattu sur les 5400 manifestants présents. Hormis quelques tags, il n'y a pas eu de dégâts matériels et dans l'ensemble, la manifestation s'est déroulée dans le calme. A l'issue, Nicolas Daragon, le maire de Valence, s'exprime dans un point presse : "le bilan est bon, une organisation maîtrisée, mais je lance un appel au gouvernement, il faut que ça cesse, nos villes ne peuvent plus être paralysées tous les week-ends".