VIDÉO - Un an de gilets jaunes : à Dijon, les commerçants ne se sont pas relevés

Un an de gilets jaunes : la bougie passe mal auprès des commerçants dijonnais. Les manifestations en centre ville avaient entraîné une baisse de 40 % du chiffre d'affaire en moyenne sur les mois de décembre et janvier. "C'est irrattrapable", nous explique Denis Favier le président de Shop In Dijon.