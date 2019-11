Un an de gilets jaunes : à Nancy, le 18 mai, le gilet jaune remplace le drapeau européen

Nancy, France

Au moment de dresser le bilan d'un an de mouvement des gilets jaunes, l'une des images fortes qui restent à Nancy, c'est celle d'un geste symbolique : le 18 mai, alors que 1.500 à 2.000 manifestants défilent dans les rues de Nancy, certains décrochent le drapeau européen installé au fronton du siège de la métropole du Grand Nancy et le remplacent... par un gilet jaune.

On est alors à une semaine des élections européennes : les institutions de l'UE, comme le gouvernement français, sont mis en cause par les manifestants. Mais les listes estampillées "gilets jaunes" présentes pour ce scrutin ont recueilli très peu de voix.

Au tout début du mouvement des gilets jaunes en Meurthe-et-Moselle, les manifestants étaient présents sur des ronds-points à l'entrée des zones commerciales et des autoroutes, comme à Frouard, près de l'A31, un des gros sites de mobilisation. A partir du mois de décembre, des rassemblements sont organisés presque chaque samedi à Nancy, avec des incidents et des interpellations.

Au mois de février, des élus expriment leur ras-le-bol et des commerçants leur détresse face à la pression ressentie et aux difficultés financières. Le rythme se fait moins soutenu, mais, alternant les rassemblements à Nancy, Epinal, Metz, Forbach ou Bar-le-Duc, le noyau dur des gilets jaunes lorrains n'a pas totalement désarmé. Le 19 octobre à Nancy, on les a vus soutenir, dans le calme, le mouvement des pompiers.