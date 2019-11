Un an de gilets jaunes : Diconche à Saintes, le rond-point des irréductibles

Saintes, France

Le 17 novembre 2018 au petit matin, plusieurs centaines de personnes se retrouvent devant le hall Mendès-France de Saintes, en Charente-Maritime. Les gilets jaunes brillent dans la nuit, comme celui de Valérie : "Pour moi, le déclencheur a été la hausse du carburant. Je suis aide-soignante, je fais 140 kilomètres par jour, j'ai un pouvoir d'achat très bas, et je suis seule à élever un enfant." Objectif du jour : le blocage des entrées des grandes surfaces. Pendant ce temps-là, un groupe s'est déjà installé au rond-point de Diconche, sur la rocade saintaise.

"Peuple de France, restons soudés"

Des palettes sur la chaussée, et même un énorme camion-benne apporté par un fournisseur local de bois de chauffage, sur lequel une banderole appelle à la mobilisation : "peuple de France, restons soudés". Le mot d'ordre du week-end est reconduit le lundi : les camions ne passent pas. Ils seront des dizaines de poids-lourds bloqués sur la rocade, leurs conducteurs contraints de passer la nuit dans leur cabine. L'idée essaime rapidement parmi les autres groupes de gilets jaunes saintais. La semaine suivante, ce sont cinq ronds-points qui sont occupés aux entrées de Saintes, avec des barrages filtrants.

A Diconche, la vie s'organise. Des cabanes de bric et de broc sont montées pour tenir dans le froid de l'automne. Les manifestants sont soutenus par des dons de nourriture offerts spontanément par des particuliers. Ici comme sur les autres ronds-points, des amitiés de créent. Certains dorment très peu, partagés entre leur travail et leur présence sur les ronds-points. Point d'orgue de cette mobilisation : le 8 décembre, des gilets jaunes convergent de tous les ronds-points saintais. Près de 2.000 personnes marchent jusqu'à la base arienne de Paban.

Le rond-point de Diconche sera bloqué tout le week-end, et jusqu'en début de semaine. Une file immense de camions se retrouve bloqué toute une nuit sur la rocade saintaise. © Radio France - Julien Fleury

Une expérience qui s'arrête net mi-décembre. Le préfet de la Charente-Maritime ordonne l'évacuation des ronds-points, qui à Saintes tombent les uns après les autres. "Les forces de l'ordre nous ont poussés sans ménagement pour partir, on peut parler de violence", se souvient Suzette, mobilisée sur un autre rond-point. A Diconche, l'évacuation a lieu le 19 décembre. "Un copain à moto nous a dit que la police arrivait, se souvient Christian, gilet jaune de Diconche. Alors on s'est replié sur les hauteurs, et on les a observés en train de nous chercher dans les cabanes avec leurs matraques."

Scission entre pacifistes et partisans d'une confrontation

La semaine de Noël, un repli commun est trouvé dans un gymnase de la ville. Certains gilets jaunes saintais montent une association, pour décrocher une salle municipale. D'autres se lancent dans les manifestations du samedi à travers la région : à La Rochelle, Angoulême, Cognac, Bordeaux. Des scissions apparaissent entre les partisans de la confrontation avec les forces de l'ordre, et les pacifistes. Ces derniers se retrouvent en février sur un pré en bordure de rocade, prêté par un gilet jaune. C'est là que naît un nouveau campement, baptisé Zavatta, le nom qui figure sur une ancienne remorque réaménagée en salle commune.

Un an après, la mobilisation est bien retombée. Mais la colère, elle, est toujours là : "on nous a enfumé, on nous a promis monts et merveilles, sauf qu'on a rien obtenu depuis un an" résume un gilet jaune de la première heure, qui espère toujours "que le peuple se réveille". Ce samedi 16 novembre, un rendez-vous est lancé au hall Mendès-France, là où tout a commencé à Saintes. Quant aux anciens du rond-point de Diconche, ils préfèrent tenir leur action secrète.